Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
19:18 - 18 Μάι 2026

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην απόσυρση της αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει κατά της αμερικανικής φορολογικής αρχής Internal Revenue Service (IRS), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε πρόσφατα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι πίσω από την απόφαση αυτή, ούτε έχει επιβεβαιωθεί εάν υπήρξε εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τους δύο γιους του και την οικογενειακή επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με βασικό επιχείρημα ότι η IRS δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει τη διαρροή φορολογικών στοιχείων σε μέσα ενημέρωσης κατά την πρώτη του προεδρική θητεία.

Η υπόθεση σχετιζόταν με τη δημοσιοποίηση φορολογικών δηλώσεων που είχαν διαρρεύσει το 2019 και το 2020 σε μέσα ενημέρωσης όπως οι The New York Times και η ProPublica, από πρώην συνεργάτη της IRS. Τα στοιχεία αυτά φέρονταν να αποκαλύπτουν ότι ο Τραμπ είχε καταβάλει για σειρά ετών ελάχιστους ή μηδενικούς φόρους, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ο συγκεκριμένος πρώην συνεργάτης της IRS είχε κατηγορηθεί το 2023 για τη διαρροή φορολογικών δεδομένων χιλιάδων εύπορων Αμερικανών, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι ενήργησε για πολιτικούς λόγους. Αργότερα δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Η νομική ενέργεια είχε εγείρει και θεσμικά ζητήματα, καθώς αφορούσε το κατά πόσο ένας εν ενεργεία ή πρώην πρόεδρος μπορεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον ομοσπονδιακής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη των ΗΠΑ, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια εξετάζουν μόνο πραγματικές διαφορές μεταξύ αντιδίκων με αντικρουόμενα έννομα συμφέροντα, ενώ η αρμόδια δικαστής είχε εκφράσει αμφιβολίες για το αν οι δύο πλευρές συνιστούν ουσιαστικά αντίδικους.

Η υπόθεση είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί εκ νέου στα τέλη Μαΐου, προκειμένου να κριθεί αν θα συνεχιζόταν ή θα απορριπτόταν. Με την απόσυρση της αγωγής, η διαδικασία πλέον τερματίζεται σε αυτό το στάδιο.

