Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην επαρχία Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, όπου ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ ακόμη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Ταρσός, όταν ένας 17χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ με καραμπίνα εναντίον του καταστήματος εστίασης, το οποίο ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν. Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αρχές.

Από τους πρώτους πυροβολισμούς τραυματίστηκε σοβαρά ο Σαμπρί Παν, ο οποίος υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του. Ακολούθως, κατέληξαν στο νοσοκομείο ο Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, καθώς και δύο ακόμη τραυματίες, ο Γιουσούφ Οκτάι και ο Αμπντουλάχ Κοτζά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τέσσερις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dilx7ui3p3mx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης εγκατέλειψε το σημείο, ενώ οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και χωροφυλακή, με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου και νοσηλεύονται, ενώ έξω από τις υγειονομικές μονάδες έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς των θυμάτων. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών, καθώς η κατάσταση ορισμένων θεωρείται κρίσιμη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη του δράστη και τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.