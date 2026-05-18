Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Η Ryanair έχει προετοιμαστεί για μια «κατάσταση Αρμαγεδδώνα», εν μέσω της κρίσης καυσίμων, δήλωσε τη Δευτέρα (18/5) ο οικονομικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας στο CNBC.

«Έχουμε σχέδια για κάποιο είδος κατάστασης Αρμαγεδδώνα; Φυσικά και έχουμε, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Όπως έχουν τα πράγματα, λειτουργούμε με πλήρες πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε με πλήρες πρόγραμμα και κατά τη χειμερινή περίοδο», δήλωσε ο Νιλ Σόραχαν σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Νομίζω ότι θα δούμε μερικούς από τους ασθενέστερους αερομεταφορείς που ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν από τον πόλεμο να καταρρέουν τον χειμώνα», δήλωσε ο Σόραχαν αφού η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε τα κέρδη του πλήρους έτους.

Ο αερομεταφορέας έχει ασφαλίσει το 80% των καλοκαιρινών καυσίμων του στα 668 δολάρια ανά μετρικό τόνο, επικαλούμενος την «οικονομική αβεβαιότητα» που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ. Ο Σόραχαν δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία «δεν σχεδιάζει ακυρώσεις».

«Βρισκόμαστε προφανώς σε πολύ ασταθείς αγορές πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Αν γυρίσουμε πίσω μερικούς μήνες πριν, πιθανότατα είχαμε κάποια ανησυχία σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου, αλλά είμαστε όλο και πιο σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με το πετρέλαιο αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Εξήγησε επίσης ότι η Ryanair δεν «ανησυχεί υπερβολικά» για την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών, καθώς η εξάρτηση της Ευρώπης από το Στενό του Ορμούζ μειώνεται, με τους προμηθευτές να προμηθεύονται πλέον πετρέλαιο από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βενεζουέλα και η Βραζιλία, μεταξύ άλλων.

«Τούτου λεχθέντος, νομίζω ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που θέτει την Ryanair σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση, δεδομένης της ισχυρής μας αντιστάθμισης κινδύνου καυσίμων», σημείωσε.

Η Ryanair ανακοίνωσε αύξηση 40% στα κέρδη μετά φόρων, στα σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) για το έτος που έληξε τον Μάρτιο, ενώ η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4% στα 208,4 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, τα έσοδά της μειώθηκαν κατά 11% στα 15,54 δισεκατομμύρια ευρώ.