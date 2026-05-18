Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud
18:43 - 18 Μάι 2026

Η Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) διευκρίνισε ότι ο διεθνής στολίσκος «Global Sumud», ο οποίος είχε προορισμό τη Γάζα, δεν εισήλθε ποτέ στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν έχει καταγραφεί ούτε έχει ληφθεί οποιοδήποτε σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «ΝΕΑΡΧΟΣ». Το ΚΣΕΔ υπογραμμίζει ότι λειτουργεί διαρκώς με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με κύριο στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε περιπτώσεις ναυτικών ή αεροπορικών ατυχημάτων.

Παράλληλα, το Κέντρο σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στο Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και στις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο στολίσκο, διευκρινίζεται ότι η πορεία του εξελίχθηκε αποκλειστικά σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση περίπου 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο, χωρίς να υπάρξει είσοδος στην κυπριακή θαλάσσια ζώνη.

Το ΚΣΕΔ αναφέρει επίσης ότι παρακολουθεί και αξιολογεί κάθε σχετική πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του και είναι έτοιμο να ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες του σχεδίου «ΝΕΑΡΧΟΣ», εφόσον προκύψει ανάγκη.

Μέχρι στιγμής, όπως τονίζεται, δεν υπάρχει ένδειξη ναυτικού συμβάντος ή περιστατικού που να απαιτεί επιχειρησιακή παρέμβαση. Σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου, το ΚΣΕΔ επισημαίνει ότι θα ανταποκριθεί άμεσα, σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

