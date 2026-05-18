ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες
Πολιτική
18:02 - 18 Μάι 2026

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Αναφερόμενος σε δημοσίευμα των τελευταίων ημερών που αφορά τον Βασίλη Σπανάκη, ο κ. Βαρδακαστάνης απευθυνόμενος στον επίσης παριστάμενο στο πάνελ υφυπουργό Εσωτερικών, τον κάλεσε: «Απαντήστε στα ερωτήματα που σας έχουν υποβληθεί και ο λαός θα κρίνει».

Σχολιάζοντας την ψευδεπίγραφη διάσταση περί «νόμιμου και μη ηθικού» που η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να ρίξει συκοφαντώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε πως «θα ήταν χρήσιμο όλοι οι Βουλευτές και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου δημοσίως να δηλώσουν αν αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα έχουν νοικιάσει χώρους στο δημόσιο και αν έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό».

Εξήγησε ότι με τέτοιες καθ’όλα παραπειστικές δημόσιες συζητήσεις, «πέφτει μια θολούρα στην πραγματική πολιτική, δεν συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής τόνισε ακόμη ότι απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες που συνεχώς διευρύνονται, «το ΠΑΣΟΚ κάθε εβδομάδα παράγει πολιτική με τις προτάσεις του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, για τις τράπεζες, για τα κόκκινα δάνεια, για τα αιτήματα του νοσηλευτικού προσωπικού».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα υπό ίδρυση κόμματα, ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε πως «σε ότι αφορά την κα Καρυστιανού, 21 Μαΐου το εκκρεμές θα σταματήσει. Η κα Καρυστιανού ως εκκρεμές ταξίδεψε σε διάφορους πολιτικούς χώρους. 21 Μαΐου θα κάτσει, θα διαβάσουμε την διακήρυξη της και θα μάθουμε».

Για τον κ. Τσίπρα, σημείωσε πως «έχει κριθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλιστα με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει υποστεί κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε εκλογές, το 2023. Στρατηγικός αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, περιμένουμε να δούμε ποιον θα ορίσει στρατηγικό του αντίπαλο ο κ. Τσίπρας».

Τέλος, αναφερόμενος στον προγραμματισμό που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης έδειξε τρεις βασικούς άξονες: «Πρώτον, εμείς εργαζόμαστε έντονα και συστηματικά στο σύνολο της επικράτειας για τα ψηφοδέλτιά μας με το 70% να ανακοινώνεται τέλος Ιουνίου. Δεύτερον, εργαζόμαστε συστηματικά στον τομέα διεύρυνσης και συμπαράταξης και περιμένετε νέα μέσα στην εβδομάδα. Και τρίτον, θέτουμε σε πλήρη κίνηση και εκλογική ετοιμότητα όλον τον κομματικό μηχανισμό σε όλη τη χώρα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ