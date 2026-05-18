Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Αναφερόμενος σε δημοσίευμα των τελευταίων ημερών που αφορά τον Βασίλη Σπανάκη, ο κ. Βαρδακαστάνης απευθυνόμενος στον επίσης παριστάμενο στο πάνελ υφυπουργό Εσωτερικών, τον κάλεσε: «Απαντήστε στα ερωτήματα που σας έχουν υποβληθεί και ο λαός θα κρίνει».

Σχολιάζοντας την ψευδεπίγραφη διάσταση περί «νόμιμου και μη ηθικού» που η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να ρίξει συκοφαντώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε πως «θα ήταν χρήσιμο όλοι οι Βουλευτές και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου δημοσίως να δηλώσουν αν αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα έχουν νοικιάσει χώρους στο δημόσιο και αν έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό».

Εξήγησε ότι με τέτοιες καθ’όλα παραπειστικές δημόσιες συζητήσεις, «πέφτει μια θολούρα στην πραγματική πολιτική, δεν συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής τόνισε ακόμη ότι απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες που συνεχώς διευρύνονται, «το ΠΑΣΟΚ κάθε εβδομάδα παράγει πολιτική με τις προτάσεις του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, για τις τράπεζες, για τα κόκκινα δάνεια, για τα αιτήματα του νοσηλευτικού προσωπικού».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα υπό ίδρυση κόμματα, ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε πως «σε ότι αφορά την κα Καρυστιανού, 21 Μαΐου το εκκρεμές θα σταματήσει. Η κα Καρυστιανού ως εκκρεμές ταξίδεψε σε διάφορους πολιτικούς χώρους. 21 Μαΐου θα κάτσει, θα διαβάσουμε την διακήρυξη της και θα μάθουμε».

Για τον κ. Τσίπρα, σημείωσε πως «έχει κριθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλιστα με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει υποστεί κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε εκλογές, το 2023. Στρατηγικός αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, περιμένουμε να δούμε ποιον θα ορίσει στρατηγικό του αντίπαλο ο κ. Τσίπρας».

Τέλος, αναφερόμενος στον προγραμματισμό που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης έδειξε τρεις βασικούς άξονες: «Πρώτον, εμείς εργαζόμαστε έντονα και συστηματικά στο σύνολο της επικράτειας για τα ψηφοδέλτιά μας με το 70% να ανακοινώνεται τέλος Ιουνίου. Δεύτερον, εργαζόμαστε συστηματικά στον τομέα διεύρυνσης και συμπαράταξης και περιμένετε νέα μέσα στην εβδομάδα. Και τρίτον, θέτουμε σε πλήρη κίνηση και εκλογική ετοιμότητα όλον τον κομματικό μηχανισμό σε όλη τη χώρα».