ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη
Πολιτική
21:50 - 18 Μάι 2026

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη, η κριτική προς τους δικαστές, τα «συν» και τα «πλην» της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και οι μεγάλες δίκες της τρέχουσας περιόδου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ της τ. Προέδρου της Δημοκρατίας και Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και του τ. Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού και Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ., Ιωάννη Σαρμά, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Δεν μπορούμε να λέμε τη Δευτέρα έχουμε Δικαιοσύνη και την Τετάρτη όχι, ανάλογα με το αν μας αρέσει η απόφαση», τόνισε μεταξύ άλλων η κυρία Σακελλαροπούλου, η οποία επεσήμανε ότι «άλλο η κριτική σε μια απόφαση κι άλλο η κριτική σ’ έναν θεσμό». Ξεκαθάρισε δε ότι όταν ασκείται κριτική στον θεσμό, τότε είναι σαν να ροκανίζουμε το κλαδί που καθόμαστε, αν και έσπευσε να προσθέσει: «Προφανώς έχει μερίδιο ευθύνης και η ίδια η δικαιοσύνη, καθώς άνθρωποι είναι και οι δικαστές».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών ενίοτε ξεκινά από το αρνητικό κλίμα που υπάρχει στον πολιτικό κόσμο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Υπάρχει μια τάση να εμφανίζονται όλα με έναν αρνητικό τρόπο, χωρίς να αντιλέγω ότι δεν υπάρχουν στραβά», σημείωσε. «Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τις μεγάλες υποθέσεις της τρέχουσας περιόδου, όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούμε να αποφαινόμαστε στο τι θα γίνει σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς στη δικαιοσύνη, ενώ σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση υποστήριξε ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. «Μπορούν να προστεθούν κάποιες ρυθμίσεις για την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μέχρι εκεί», τόνισε.

Ερωτηθείσα για το σύστημα επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η κυρία Σακελλαροπούλου ξεκαθάρισε ότι το υπάρχον σύστημα «είναι μια χαρά, αρκεί να γίνεται προσεκτική επιλογή». Τα πρόσωπα είναι αυτά που φωτίζουν το σύστημα, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Σαρμάς, θέλοντας να αναφερθεί στο ζήτημα της εμπιστοσύνης προς τη Δικαιοσύνη, διευκρίνισε ότι δεν μιλάμε για έλλειμμα προς όλο το σώμα των δικαστών. Αυτό αφορά μερικές υποθέσεις που έχουν πολιτική σημασία, συνέχισε, προτού εξηγήσει ότι το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί έχουν εκφραστεί και έχουν κρίνει. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουμε αποφάσεις, αλλά πρόβλεψη αποφάσεων.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση περί ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, σημείωσε ότι «δεν χρειάζεται να αλλοιώσουμε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα για να καταπολεμήσουμε το πελατειακό κράτος. Έχουμε άλλους θεσμούς γι’ αυτό».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο υπάρχει κυρίως εκεί όπου το ποινικό δίκαιο χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Από εκεί και πέρα, συμπλήρωσε, ότι είναι στη λογική του πολιτεύματος να υπάρχει αντίλογος. «Μόνο τα φαινόμενα που οδηγούν σε βία πρέπει να εκφεύγουν. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν αποδεκτά».

Τέλος, για τη συνταγματική αναθεώρηση δήλωσε ότι «θα έχει νόημα μόνο αν αποκτούσαμε ένα πραγματικό συνταγματικό δικαστήριο, καθώς τότε θα άλλαζε τελείως το θεσμικό σκηνικό» στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης
Ανεμοδείκτης

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Στον δρόμο προς… τα δικαστήρια ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδης μετά τη «βεντέτα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική

Στον δρόμο προς… τα δικαστήρια ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδης μετά τη «βεντέτα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα – Στο «γήπεδο του λαϊκισμού» το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα – Στο «γήπεδο του λαϊκισμού» το ΠΑΣΟΚ

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης
Πολιτική

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ