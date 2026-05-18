Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Το κλείσιμο 53 καταστημάτων Μασούτης-Κρητικός ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι μετά την απόκτηση της Κρητικός από τη Μασούτης, σε περιοχές ανά την Ελλάδα παρατηρείται συγκέντρωση μεριδίων αγοράς τέτοια που διαμορφώνουν συνθήκες δεσπόζουσας θέσης έναντι των ανταγωνιστών.

Επιτροπή εξηγεί, ότι στις περιοχές αυτές τα υφιστάμενα καταστήματα (Μασούτης και Κρητικός) δημιουργούν καθεστώς επικάλυψης και συνεπακόλουθα αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ολόκληρη η απόφαση της Επιτροπής έχει ως εξής:

Στις 15 Μαΐου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθ. 911/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 και 4Α του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» (ΜΑΣΟΥΤΗΣ) επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» (ΚΡΗΤΙΚΟΣ), κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011. Η συγκέντρωση έγινε δεκτή κατόπιν ανάληψης δεσμεύσεων από την εξαγοράζουσα ΜΑΣΟΥΤΗΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκποίησηκαταστημάτων και τη διακοπή χρήσης σημάτων σε διάφορα καταστήματα στην ελληνική επικράτεια.

Οι σχετικές αγορές που αφορούν στη συγκέντρωση είναι α) η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, η οποία διακρίνεται περαιτέρω στις υπο-κατηγορίες (i) της αγοράς διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και (ii) της αγοράς εφοδιασμού ειδών σούπερ μάρκετ («αγορά ζήτησης»), και β) η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά της ζήτησης πριν και μετά την υλοποίηση της συγκέντρωσης και να εντοπιστούν τυχόν αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις αυτής σε τοπικό επίπεδο, εξετάστηκαν τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιστών για το έτος 2025 στις «τοπικές αγορές», όπου βρίσκονται τα καταστήματα-στόχοι της ΚΡΗΤΙΚΟΣ στις Περιφερειακές αυτές ενότητες, ανά την ελληνική επικράτεια. Η σχετική γεωγραφική αγορά οριοθετήθηκε σε τοπικό επίπεδο με ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα-στόχος στις δημοτικές ενότητες με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (αστικές περιοχές), και με ακτίνα έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο, στις δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους (μη αστικές περιοχές).

Για τον σκοπό της αξιολόγησης αυτής, η Υπηρεσία προέβη σε ψηφιακή χαρτογράφηση της αγοράς των σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Από την αξιολόγηση των δεδομένων, προέκυψαν οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των μερών στις 54 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της ελληνικής επικράτειας. Από την περαιτέρω αξιολόγηση των μεριδίων αγοράς, προέκυψε ότι σε 60 από τις 586 τοπικές αγορές όπου υπάρχει οριζόντια επικάλυψη ανάμεσα στις δραστηριότητες των μερών, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης υπερβαίνει το 50%.

Σε 23 από τις ως άνω 60 τοπικές αγορές, όπου το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας υπερβαίνει το 50% μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, είτε η ΚΡΗΤΙΚΟΣ είτε η ΜΑΣΟΥΤΗΣ κατείχε, ήδη πριν από την εξεταζόμενη συγκέντρωση, μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 50%, ενώ η προσαύξηση του αθροιστικού μεριδίου μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης υπερβαίνει το 5% και ποικίλλει, καθώς κυμαίνεται από [5-15]% έως [45-55]%.

Συνεπώς, ως προς τις ανωτέρω 23 τοπικές αγορέςεκτιμήθηκε ότι ενισχύεται η δεσπόζουσα θέση που ήδη κατείχε ένα εκ των δυο μερών της συγκέντρωσης πριν από την πραγματοποίησή της και για τον λόγο αυτό προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω τοπικών αγορών.

Στις λοιπές 37 από τις 60 τοπικές αγορές, όπου το μερίδιο της νέας οντότητας ανέρχεται άνω του 50%, το πρώτον, μετά την ολοκλήρωσή της, η συγκέντρωση εκτιμήθηκε ότι θα προκαλέσει μεταβολή στη δομή της αγοράς, με τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας σε αυτές. Για το λόγο αυτό προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 37 εξεταζόμενων τοπικών αγορών.

Η εξαγοράζουσα εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της συγκέντρωσης στη λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, προέβη στη λήψη διορθωτικών μέτρων (δεσμεύσεις).

Συγκεκριμένα ανέλαβε την υποχρέωση όπως προχωρήσει στην εκποίηση (πώληση/μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας) πέντε καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Κρητικός και ένα κατάστημα της Μασούτης. Τα καταστήματα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στη Χαλκιδική (βλ. κατωτέρω όπου σημειώνονται με κόκκινο τα καταστήματα Κρητικός και με μπλε τα καταστήματα Μασούτης).