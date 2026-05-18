Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...
18:27 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε την Ευρώπη να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως είπε σε συζήτηση στο WDR Europaforum, η ίδια «θεωρεί απολύτως σωστό» να στηρίζεται στρατιωτικά η Ουκρανία και παράλληλα να διατηρείται μια αποτρεπτική ισχύς. «Προσωπικά υποστηρίζω ότι είναι ορθή η στρατιωτική συνδρομή, όπως και την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύς πέρα από τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Λυπάμαι όμως για το γεγονός ότι η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, δεν αξιοποιεί επαρκώς τις διπλωματικές της δυνατότητες».

«Η διπλωματία ήταν πάντοτε η δεύτερη όψη του νομίσματος, ακόμη και κατά τον Ψυχρό Πόλεμο», δήλωσε η Μέρκελ. «Στρατιωτική αποτροπή μαζί με διπλωματικές πρωτοβουλίες – αυτό θεωρώ σημαντικό». Όποιος έχει σήμερα την ευθύνη, πρόσθεσε, πρέπει να την αναλάβει πλήρως. Η ίδια θεωρεί «ανεπαρκές» να είναι μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκείνος που διατηρεί επαφή με τη Ρωσία.

«Και εμείς ως Ευρωπαίοι είμαστε κάτι», είπε η Μέρκελ. Και αν χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή στάση, τότε αυτή πρέπει να διαμορφωθεί. «Θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ακόμη και τώρα. Αλλά εξίσου λάθος θα ήταν να μην πιστεύουμε στις δικές μας δυνατότητες».

Η Μέρκελ, που συμμετείχε ως προσκεκλημένη στο ψηφιακό συνέδριο Re:publica, αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα ενός πιθανού διαμεσολαβητή στη σύγκρουση, απορρίπτοντας διακριτικά την ιδέα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είχε πρόσφατα προτείνει τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως πιθανό διαμεσολαβητή στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Η απόρριψη της πρότασης ήταν αναμενόμενη», σχολίασε συνοπτικά.

«Το 2015, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και ενώ οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς βρίσκονταν σε εξέλιξη, ξεκινήσαμε μαζί με τον Ολάντ τις διαπραγματεύσεις του Μινσκ. Μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον Πούτιν μόνο επειδή ήμασταν αρχηγοί κυβερνήσεων. Η ιδέα να στείλει κανείς κάποιον άλλον να μιλήσει εκ μέρους του με τον Ρώσο πρόεδρο δεν θα μου περνούσε ποτέ από το μυαλό. Δεν θα έστελνα ποτέ κάποιον διαμεσολαβητή στο Μινσκ για να συνομιλήσει με τον Πούτιν. Σε τέτοιες συνθήκες αυτό δεν γίνεται – υπάρχουν ενεργοί πολιτικοί που έχουν την ευθύνη και πρέπει οι ίδιοι να την αναλαμβάνουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 19:13
