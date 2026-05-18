Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι
20:03 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν τη Δευτέρα 18/5, κλείνοντας με άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, η οποία επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και τις αγορές ομολόγων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 ενισχύθηκε κατά 0,53% κλείνοντας στις 610,16 μονάδες, με τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  1. Γερμανικός DAX: +1,24% στις 24.247,58 μονάδες
  2. Βρετανικός FTSE: +1,26% στις 10.323,75 μονάδες
  3. Γαλλικός CAC: +0,44% στις 7.987,49 μονάδες
  4. Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,75% στις 17.755,10 μονάδες
  5. Ιταλικός ΜΙΒ: -0,91% στις 48.669,05 μονάδες

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου κατέγραψαν άνοδο περίπου 2%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν υψηλότερα, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές μετοχικές κατηγορίες ενισχύθηκαν επίσης.

Η ευρωπαϊκή αγορά κινήθηκε αντίθετα από την τάση που επικράτησε στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ιράν να «κινηθεί γρήγορα» για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και προειδοποίησε ότι «δεν θα απομείνει τίποτα» αν δεν υπάρξει σύντομα πρόοδος, υπογραμμίζοντας ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίζονται σε αδιέξοδο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι μετοχές της Ryanair, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 5%, μετά την ανακοίνωση αυξημένων κερδών. Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,3 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο, σημειώνοντας άνοδο 40%. Η διοίκηση ανέφερε ότι έχει αντισταθμίσει (hedging) το 80% των αναγκών της σε καύσιμα για το καλοκαίρι, προετοιμαζόμενη για ένα «σενάριο Αρμαγεδδώνα» λόγω της αβεβαιότητας στις τιμές πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με το Brent να ενισχύεται κατά 1,53% στα 110,93 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να καταγράφει άνοδο 1,4% στα 106,90 δολάρια.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους βρίσκεται στο επίκεντρο ενόψει της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών της G7 στο Παρίσι.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,6%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο 15 μηνών, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών και γερμανικών ομολόγων κινήθηκαν επίσης ανοδικά, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

