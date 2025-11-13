«Τρένο» οι τράπεζες στο Χρηματιστήριο – Νέα υψηλά 15ετίας για ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ
Αναλύσεις
17:43 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ με τον ΓΔ να φτάνει στις 2083 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2074 +1% ανεβάζοντας το εβδομαδιαίο σερί στο +4,5%.

Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 250 εκ. με τις τράπεζες να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία (ΔΤΡ +1,98%) με τις καλύτερες επιδόσεις ΕΥΡΩΒ +3,1%, ΠΕΙΡ +3% και Bochgr +2,5%.

Οι περισσότερες μετοχές του FTSE στο πράσινο, με καλύτερη όλων την Metlen +2,1%. Όπως σημειώναμε την προηγούμενη εβδομάδα η μετοχή της λειτούργησε με χρονική καθυστέρηση λόγω αναδιάρθρωσης του Msci. Αρχικά με την έξοδο από τον δείκτη Greece standard (και την προσφορά τίτλων) και σε δεύτερο χρόνο με την είσοδο στον δείκτη UK small cap (και αντίστοιχη ζήτηση μετοχών). Η σημερινή διακύμανση βρίσκεται στο 1,5 ευρώ (χαμηλό 43,1 και υψηλό 44,6) και υποδηλώνει τις αντίρροπες δυνάμεις στον τίτλο. Επόμενο κρίσιμο σημείο για την μετοχή τα 45,60 που οριοθετούν το όριο bear market από το ιστορικό υψηλό των 57 ευρώ.

Νέο υψηλό 15ετίας για την ΔΕΗ +1,76% ουσιαστικά και για τον ΤΙΤΑΝ +2,1% αν συνυπολογίσουμε και την επιστροφή κεφαλαίου των 3 ευρώ/μετοχή, εξαιρετική εικόνα σε ΔΑΑ +2,8%, ΜΟΗ +1,2%, ΕΛΠΕ +2,2% και ενδοσυνεδριακό πάνω από τα 14€ για την ΑΡΑΙΓ που συνεχίζει να επιβραβεύεται από τους επενδυτές για τα μεγέθη εννεαμήνου.

Αντίθετη πορεία επεφύλαξαν στον ΟΤΕ -3% παρά τα ελαφρώς βελτιωμένα αποτελέσματα, πτώση και σε ΟΠΑΠ -1,5%, Aktr -0,86% και ΜΠΕΛΑ -0,56%.

Ισχυρή επιδοκιμασία από την επενδυτική κοινότητα στις εξελίξεις γύρω από τον ΑΔΜΗΕ +4,5% μετά την συνάντηση Μητσοτάκη/Χριστοδουλίδη και την πιθανή εξεύρεση λύσης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών μέσω νέων αναλύσεων, συμμετοχών και ασφαλιστικών δικλίδων.

Συγκριτικά καλύτερη η μεσαία (FTSEM +0,5%) σε σχέση με την μικρή κεφαλαιοποίηση (Athex SCI +0.2%) με ΑΒΑΞ +1,3%, NOVAL +1,5% και ΟΛΘ +2,9%. Υποχώρηση σε ΑΛΜΥ -0,8% και ΕΧΑΕ -1,1% με τις συγκλίνουσες πληροφορίες να κάνουν λόγο για άνετη υπέρβαση του κατώτατου στόχου της ΔΠ από το Euronext για 50%+1.

ΠΑΠ +2% και ΚΥΡΙΟ +3% ανοδικά στην χαμηλή όπως και ο ΦΑΙΣ +2% μετά από καιρό.

Επόμενος στόχος του ΓΔ οι 2095 μονάδες , με την απόδοση από την αρχή του έτους να έχει φτάσει στο +41% (με τις τράπεζες +80%) και τους διεθνείς οίκους να εξακολουθούν να πριμοδοτούν την αγορά (UBS, HSBC)

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

