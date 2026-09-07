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Χρηματιστήριο: Οριακό 3 στα 3 με νέο ρεκόρ 11 ετών για τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 07 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Οριακό 3 στα 3 με νέο ρεκόρ 11 ετών για τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο (έστω και οριακό) ξεκίνησε την εβδομάδα ο ΓΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση με οριακά κέρδη (0,04%), κλείνοντας στις 2.702,54 μονάδες και διευρύνοντας τα υψηλά 17 ετών.

Ο ΔΤΡ είχε κέρδη+0,51% (3.227,62 μονάδες), σε υψηλά 11 ετών (Νοέμβριος 2015).

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά +0,07% στις 6.919,41 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,3% στις 3.089,94 μονάδες.

Στο ταμπλό πέρα από τις τράπεζες, ΕΥΡΩΒ και ΑΛΦΑ, αξίζει να σημειώσουμε την ανοδική κίνηση σε ΕΛΠΕ και ΛΑΜΔΑ.

Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν Viohalco, Optima, CrediaBank και ΤΕΡΝΑ.

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Πέρα από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, οι επενδυτές αξιολογούν τα διεθνή δεδομένα, ενώ θετικά επιδρά ασφαλώς η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου

Μία ακόμα θετική είδηση για την εγχώρια αγορά είναι η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Star Bulk στο Euronext Athens, η οποία θα διενεργηθεί από την Τετάρτη 9 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η εκκαθάριση και παράδοση των νέων μετοχών προβλέπεται για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στη Euronext Athens.

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