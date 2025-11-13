Γεωργιάδης: Επένδυση €3 εκατ. «μεταμορφώνει» τον Άγιο Σάββα - Νέες κλινικές για νέους ογκολογικούς ασθενείς
17:18 - 13 Νοε 2025

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για έργο ανακατασκευής δύο ορόφων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 εκατ. ευρώ με ανάρτηση του στο Χ. 

Το έργο, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υγείας, προβλέπει τη δημιουργία νέων κλινικών για εφήβους και νεαρούς ογκολογικούς ασθενείς, καθώς και την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από την Μαριάννα Λάτση.

Αναλυτικά η ανάρτηση για το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα με τον Υπουργό Υποδομών @ChristosDimas_ υπογράψαμε την σύμβαση με την ΚΤΥΠ ΑΕ, για την ανακατασκευή δύο ορόφων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας» σε κλινικές για εφήβους και νεαρής ηλικίας ογκολογικούς ασθενείς και την τοποθέτηση ενός νέου ανελκυστήρα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού +3.000.000€ χρηματοδοτείται αποκλειστικά με χρήματα του Υπουργείου Υγείας. Η μελέτη για το έργο χρηματοδοτήθηκε από την κα Μαριάννα Λάτση, μεγάλη δωρήτρια του Νοσοκομείου αυτού την οποία θερμά ευχαριστούμε.

Σε δύο χρόνια με την ολοκλήρωση του έργου, των επιπλέον έργων από το ΤΑΑ για τα νέα χειρουργεία κλπ και με την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου από το ΕΣΠΑ, θα παραδώσουμε στον Ελληνικό Λαό ένα ολοκαίνουργιο κατά κυριολεξία «Άγιο Σάββα», που χάρη στην ποιότητα των υπηρεσιών του έχει καταστεί Ευρωπαϊκό Κέντρο αναφοράς κατά του Καρκίνου.

Όσο κάποιοι φωνάζουν εμείς συνεχίζουμε να χτίζουμε το νέο καλύτερο από ποτέ ΕΣΥ».

