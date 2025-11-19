ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Cenergy: Αύξηση κερδών κατά 47% στο εννεάμηνο και νέο guidance
Αναλύσεις
20:06 - 19 Νοε 2025

Cenergy: Αύξηση κερδών κατά 47% στο εννεάμηνο και νέο guidance

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψε η Cenergy Holdings στο γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενώ αναβαθμίστηκε και η εκτίμηση για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο του έτους.

Πιο αναλυτικά, με βάση την ανακοίνωση της εταιρείας, εντός του 9μήνου του 2025 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23% ανερχόμενες σε 1.546 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 261 εκατ. ευρώ, 67 εκατ. ευρώ (ή 35%) υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εντός του τρίτου τριμήνου 2025, τα ενεργειακά έργα εκτελέστηκαν αποτελεσματικά ενώ η αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής παρέμεινε υψηλή, οδηγώντας σε πωλήσεις ύψους 524 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το ευνοϊκό μείγμα έργων που εκτελέστηκε και από τους δύο τομείς κράτησε τα περιθώρια γύρω στο 17% παράγοντας λειτουργικά κέρδη (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ύψους 90 εκατ. ευρώ (+21% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024).

Η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία οδήγησε τα κέρδη προ φόρων στα 192 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένα κατά 56% έναντι των 123 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ (έναντι 100 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 10% των πωλήσεων (έναντι 8% πέρυσι), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,70 ευρώ.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε περίπου 40 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, μειωμένο κατά 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την περσινή περίοδο. Όπως είχε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Δελτία Τύπου, η αποκλιμάκωση αυτή οφείλεται τόσο σε χαμηλότερα επιτόκια αναφοράς όσο και σε μικρότερα περιθώρια. Αν εξαιρέσει κανείς τις ζημιές λόγω συναλλαγματικών διαφορών ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, που συνδέονται με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου σε δολάρια ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στο Maryland, το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται μειωμένο κατά 31% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024.

Οι επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων καλωδίων συνεχίστηκαν και συνδυάστηκαν με αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ανεβάζοντας τον καθαρό δανεισμό πάνω από τα επίπεδα της 30ής Ιουνίου. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι ο καθαρός δανεισμός θα μειωθεί στο τέταρτο τρίμηνο, διατηρώντας τους δείκτες μόχλευσης σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τέλος, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε υψηλό (3,3 δισ. ευρώ), εξασφαλίζοντας ορατότητα εσόδων για τα επόμενα τρίμηνα. Οι νέες αναθέσεις έργων, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω, συνέβαλαν στη διατήρηση του ανεκτέλεστου σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική εκτέλεση έργων κατά το τρίτο τρίμηνο. Η θετική αυτή δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.

Αλεξίου: Δυναμικό και ανθεκτικό το επιχειρηματικό μας μοντέλο

Ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings σχολίασε:

«Η πορεία μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αποτυπώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Και οι δύο τομείς, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, κατέγραψαν σταθερές επιδόσεις, επωφελούμενοι από τις παγκόσμιες τάσεις για εξηλεκτρισμό, ενεργειακή ασφάλεια και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε παραγωγική ικανότητα και καινοτομία, ενισχύοντας τη θέση μας ώστε να προσφέρουμε βιώσιμες, προστιθέμενης αξίας λύσεις στους πελάτες μας. Το σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και η αναβάθμιση της εκτίμηση της κερδοφορίας για το τέλος της χρήσης επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, καθώς και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου

Τα στοιχεία ανά τομέα δραστηριότητας

Τομέας καλωδίων

Ο τομέας καλωδίων διατήρησε υψηλά ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής του δυναμικότητας και υψηλά περιθώρια κέρδους, ολοκληρώνοντας σημαντικά υπεράκτια και χερσαία έργα:

• Παραδόθηκαν οι πρώτες παρτίδες υποβρύχιων καλωδίων inter-array 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia 3 (Ηνωμένο Βασίλειο) και υποβρύχιων καλωδίων export 155kV για το έργο DolWin Kappa (Γερμανία).

• Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε στην παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων για έργα σε Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία, μεταξύ των οποίων τα Nordseecluster και Dieppe Le Tréport OWFs

• Η παραγωγή χερσαίων καλωδίων για το έργο Gennaker (220kV) στη Βαλτική Θάλασσα προχώρησε σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Oι νέες αναθέσεις έργων εντός του 3ου τριμήνου περιλαμβάνουν:

✓ Σύμβαση με την Seaway7 για την προμήθεια 165 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων 66kV για το East Anglia 2 OWF.

✓ Έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τον ΑΔΜΗΕ που αφορά τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας με σύνθετα καλώδια 150kV.

Τομέας σωλήνων χάλυβα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε την ισχυρή της πορεία, υποστηριζόμενη από:

• Την επιτυχή λειτουργία της νέας μονάδας επένδυσης σωλήνων με σκυρόδεμα (Concrete Weight Coating – CWC) στη Θίσβη, Ελλάδα.

• Συνεχιζόμενη παραγωγή αγωγών για πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και το Ισραήλ.

• Πρόοδο σε στρατηγικά έργα, όπως το Neptun Deep της OMV Petrom και το NEP CCS της BP στη Βόρεια Θάλασσα.

• Νέα σύμβαση για την προμήθεια σωλήνων πιστοποιημένων για μεταφορά υδρογόνου, στο πλαίσιο του έργου διασύνδεσης Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

Προοπτικές

Η Cenergy Holdings διατηρεί την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση ώστε να αξιοποιήσει τις μακροπρόθεσμες τάσεις στον ενεργειακό τομέα.

Ο τομέας καλωδίων επεκτείνει τη δυναμικότητά του τόσο στο κλάδο των υποβρύχιων όσο και στο κλάδο των χερσαίων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής επένδυσης του στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, η ζήτηση για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και για τηλεπικοινωνιακά καλώδια, παραμένει ισχυρή, με πρόσθετους όγκους παραγωγής να εξασφαλίζονται μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών-πλαισίων.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα αξιοποιεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα για την ανάληψη νέων ευκαιριών σε έργα φυσικού αερίου, δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και υποδομών μεταφοράς υδρογόνου. Καθώς οι συνθήκες της αγοράς βελτιώνονται, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ η αποτελεσματική εκτέλεση υφιστάμενων έργων στηρίζει τη θετική προοπτική για το υπόλοιπο του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και στους δύο τομείς, καθώς και τη σταθερή κερδοφορία που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, η Cenergy Holdings εκτιμά πως το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 335–350 εκατ. ευρώ (από 310–340 εκατ. ευρώ προηγουμένως).

Η αναθεωρημένη εκτίμηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη συνεπή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και στην ανθεκτικότητα του Ομίλου, παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, και βασίζεται στις εξής βασικές παραδοχές: α) ομαλή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς, β) μη εμφάνιση σημαντικών αρνητικών εξελίξεων στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον, και γ) περιορισμένες οικονομικές επιπτώσεις από συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, μακροοικονομική μεταβλητότητα, διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά
Νομίσματα

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη
Ανακοινώσεις

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%
Ανακοινώσεις

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 21:12

Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν: Δεν με ενδιαφέρει αν τελείωσαν - Είχαν γίνει πολύ βαρετές

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ