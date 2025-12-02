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Μπουζνά: Η Ελλάδα έτοιμη για το μεγάλο άλμα – Πού αποσκοπεί η εξαγορά του ΧΑ από την Euronext
Αναλύσεις
10:44 - 02 Δεκ 2025

Μπουζνά: Η Ελλάδα έτοιμη για το μεγάλο άλμα – Πού αποσκοπεί η εξαγορά του ΧΑ από την Euronext

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέντευξή του που προβλήθηκε τη Δευτέρα (1/12) ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, εξήγησε γιατί η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτέλεσε στρατηγική κίνηση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και γιατί θεώρησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη «σωστή στιγμή» για ένα μεγάλο άλμα στην κεφαλαιαγορά.

Ο Μπουζνά παρουσίασε στην ΕΡΤ την εξαγορά ως μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής της Euronext για ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και δημιουργία ενός ενιαίου pool ρευστότητας. Επισήμανε πως το Χ.Α. επέδειξε εντυπωσιακή ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια, ενώ η ελληνική οικονομία εμφάνισε αξιοσημείωτη δημοσιονομική σταθερότητα και πραγματική ανάπτυξη. Αυτή η βελτίωση, σημείωσε, δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσε αποτέλεσμα δύσκολων μεταρρυθμίσεων που η ελληνική κοινωνία πλήρωσε ακριβά – και γι’ αυτό ακριβώς τώρα παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αποδώσουν καρπούς.

Η ενοποίηση του Χ.Α. με την Euronext ανοίγει τον δρόμο για σημαντικά μεγαλύτερη ρευστότητα, πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές και ουσιαστική ενίσχυση της κουλτούρας της αγοράς μετοχών στην Ελλάδα, πέρα από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό. Ο Μπουζνά εκτίμησε ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό –ιδίως σε τομείς όπως τεχνολογία, τουρισμός, ενέργεια και ναυτιλία– βρίσκουν πλέον ένα πλαίσιο που τις ευνοεί ώστε να αντλήσουν κεφάλαια και να χρηματοδοτήσουν ρίσκο για την επέκτασή τους.

Κεντρικό σημείο της στρατηγικής της Euronext αποτελεί και η προσπάθεια «επαναπατρισμού» ελληνικών ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών που παραδοσιακά επέλεξαν ξένες αγορές λόγω μεγαλύτερης ρευστότητας. Με τη δημιουργία ενός ενιαίου βιβλίου προσφορών, ο Μπουζνά υποστήριξε ότι στο μέλλον η επιλογή αγοράς (Όσλο, Άμστερνταμ ή Αθήνα) δεν θα διαφοροποιήσει τη ρευστότητα – αίροντας έτσι ένα ιστορικό αντικίνητρο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Euronext θα ιδρύσει στην Αθήνα κέντρο τεχνολογίας και υποστήριξης, αξιοποιώντας –όπως είπε– το υψηλό επίπεδο ελληνικού ταλέντου, την κουλτούρα και την εξωστρέφεια. Αν και δεν υποσχέθηκε αναπαραγωγή του «θαύματος του Πόρτο», δήλωσε ότι η φιλοδοξία είναι μεγάλη και αφορά ολόκληρο τον όμιλο, όχι μόνο το Χ.Α.

Τέλος, τοποθέτησε την Ελλάδα ως έναν από τους πιθανούς «νικητές των επόμενων 20 ετών», χάρη στο συνδυασμό ταλέντου, μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής σταθερότητας και στρατηγικής γεωπολιτικής θέσης. Με την είσοδο της Euronext, όπως τόνισε, «τα χειρότερα είναι πίσω και τα καλύτερα βρίσκονταν μπροστά» — μήνυμα που απηύθυνε ιδιαίτερα στους Έλληνες επιχειρηματίες που αναζήτησαν νέα κεφάλαια και διεθνή ορατότητα.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στην ΕΡΤ:

{https://exchange.glomex.com/video/v-den7rri94bfd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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