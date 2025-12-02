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Εκπρόσωπος Τύπου Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας: Οι αγρότες δε θα επιστρέψουν στα χωράφια τους χωρίς επίλυση των αιτημάτων τους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:22 - 02 Δεκ 2025

Εκπρόσωπος Τύπου Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας: Οι αγρότες δε θα επιστρέψουν στα χωράφια τους χωρίς επίλυση των αιτημάτων τους

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, κος Σωκράτης Αλειφτήρας, μίλησε σήμερα σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά (2/12) για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αλειφτήρας μετέφερε αρχικά το κλίμα από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, αναφέροντας:

«Τα μπλόκα ενισχύονται και το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και αυτό στην Νίκαια που είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι από Λάρισα και Μαγνησία. Είναι περίπου 1.000 τρακτέρ και περιμένουμε άλλα 200 με 250 να έρθουν σήμερα, αυτό δείχνει την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου για τα προβλήματα που υπάρχουν για τον μη σχεδιασμό από την μεριά της κυβέρνησης επίλυσης των προβλημάτων. Δηλώσεις τύπου κ. Μαρινάκη χθες ότι «οι δρόμοι ανήκουν σε όλους, ότι δεν βλέπω το λόγο γιατί οι δρόμοι να είναι κλειστοί» περισσότερο συσπειρώνουν τους αγρότες παρά υπάρχει αποσυσπείρωση».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου της αγροτικής ομοσπονδίας Λάρισας τόνισε ότι τα αιτήματα των αγροτών δεν εξαντλούνται στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, όπως το ιδιαίτερο υψηλό κόστος παραγωγής.

«Δεν μπορώ να παράγω πληρώνοντας 15-16 λεπτά την κιλοβατώρα και να είμαι ανταγωνιστικός σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μπορώ να παράγω με τέτοια τιμή στο πετρέλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλειφτήρας.

Ο κ. Αλειφτήρας επεσήμανε ότι στόχος των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν είναι να προκαλέσουν «κυκλοφοριακό στραγγαλισμό», ούτε να στρέψουν την κοινωνία απέναντί τους, αλλά να αναδείξουν τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για τη χώρα.

Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος τύπου της αγροτικής ομοσπονδίας Λάρισας σημείωσε ότι τη λύση στα προβλήματα των αγροτών μπορεί τη δώσει μόνο ο πρωθυπουργός αυτοπροσώπως, ασκώντας εκ νέου έντονη κριτική στον Παύλο Μαρινάκη για τις χθεσινές του δηλώσεις :

«Πλέον τα προβλήματά μας μπορεί να τα λύσει με παρέμβαση μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Τοποθετήσεις όμως του στυλ «διάλογος με ανοιχτούς τους δρόμους», δηλαδή αερολογίες και απαντήσεις που δεν δίνουν χρονοδιαγράμματα στα αιτήματα που έχουμε θέσει το μόνο που θα κάνουν είναι να συσπειρώνουν τα μπλόκα και όχι να αποκλιμακώνουν την κατάσταση. Οι αγρότες δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω στα χωριά και στα χωράφια τους αν δεν πάρουν ουσιαστικές λύσεις πάνω στα θεσμικά αιτήματα που τους απασχολούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

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