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JPMorgan: Εμπιστοσύνη στην Ελλάδα το 2026 - Overweight στις μετοχές, κορυφαίες επιλογές τράπεζες και ΔΕΗ
Αναλύσεις
14:08 - 03 Δεκ 2025

JPMorgan: Εμπιστοσύνη στην Ελλάδα το 2026 - Overweight στις μετοχές, κορυφαίες επιλογές τράπεζες και ΔΕΗ

Reporter.gr Newsroom
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Η JPMorgan επαναβεβαιώνει τη θετική της στάση για την Ελλάδα, τοποθετώντας την αγορά στο overweight για το 2026, επικαλούμενη τις χαμηλές αποτιμήσεις των μετοχών και τα ισχυρά μακροοικονομικά δεδομένα. 

Στην κορυφή των επιλογών της βρίσκονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες - Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank - καθώς και η ΔΕΗ, ενώ ο ΟΤΕ χαρακτηρίζεται λιγότερο ελκυστικός. Οι προτιμήσεις της JP Morgan εστιάζουν στους κλάδους τραπεζών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ως τους πιο δυναμικούς για το 2026.

Πιο αναλυτικά οι τιμές που δίνει είναι:

Η αμερικανική τράπεζα προβλέπει ότι ο δείκτης MSCI Ελλάδας μπορεί να καταγράψει ράλι 16% σε δολάρια το 2026, υποστηριζόμενο από περαιτέρω αύξηση κερδών και πιθανές συγχωνεύσεις ή εξαγορές στον τραπεζικό τομέα. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο P/E 12μήνου στο 8,6x, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης (9,4x), και η επόμενη άνοδος αναμένεται να προέλθει από bancassurance, αύξηση κερδών και πιθανή αύξηση μερισμάτων.

Το ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο της Ελλάδας ενισχύει περαιτέρω τη θετική στάση: το ΑΕΠ του 2026 προβλέπεται στο 2% ή υψηλότερα, για έκτο συνεχόμενο έτος πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η χώρα θα καταγράψει πέμπτο συνεχόμενο πρωτογενές πλεόνασμα με καθαρό έλλειμμα κάτω του 1% του ΑΕΠ. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν χαμηλότερες από αυτές της Γαλλίας.

Η JP Morgan υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας σε αναπτυγμένη αγορά θα ολοκληρωθεί πιθανότατα σταδιακά, με ανακοίνωση στην Ετήσια Επισκόπηση Ταξινόμησης MSCI τον Ιούνιο 2026, επιβεβαίωση τον Ιούνιο 2027 και τελική ενσωμάτωση τον Μάιο 2028. Παρά την αναβάθμιση, οι μεγάλες ελληνικές μετοχές δεν αναμένεται να ενταχθούν στους κορυφαίους πανευρωπαϊκούς δείκτες, με τη ΔΕΗ και τη Jumbo να καταλαμβάνουν χαμηλές θέσεις στον αντίστοιχο πανευρωπαϊκό δείκτη.

Σε επίπεδο αναδυόμενων αγορών, η JP Morgan προβλέπει ισχυρή απόδοση 15% το 2026, με υποστήριξη από χαμηλότερα επιτόκια, αύξηση κερδών και βελτιωμένη εταιρική διακυβέρνηση. Η Κίνα, η Κορέα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, τα ΗΑΕ, η Ελλάδα και η Πολωνία χαρακτηρίζονται overweight, ενώ η θετική τάση στην Κίνα αναμένεται να καθορίσει την συνολική απόδοση των αναδυόμενων αγορών.

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