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Stoxx: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά και πιθανές εισροές κεφαλαίων $962 εκατ.
Αναλύσεις
19:28 - 07 Ιαν 2026

Stoxx: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά και πιθανές εισροές κεφαλαίων $962 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Οι ελληνικές μετοχές αναμένεται να μετακινηθούν στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τον πάροχο χρηματιστηριακών δεικτών Stoxx Ltd., μια εξέλιξη που, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της JPMorgan Chase & Co., ενδέχεται να οδηγήσει σε παθητικές εισροές κεφαλαίων που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 962 εκατ. δολάρια.

Η ομάδα αναλυτών υπό τον Πάνκατζ Γκούπτα εκτιμά ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί κατά την αναθεώρηση του Απριλίου και θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο. Μετά την αναβάθμιση, οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν τόσο στον δείκτη Stoxx Europe 600 όσο και στους δείκτες Eurostoxx.

Όπως σημειώνει το Bloomberg σε σχετικό του δημοσίευμα, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η ελληνική οικονομία εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις περισσότερες αντίστοιχες αγορές, υποστηριζόμενη από έναν ισχυρό τραπεζικό κλάδο και τη σταδιακή βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει καταγράψει άνοδο περίπου 129% από τις αρχές του 2023, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Stoxx 600 σημείωσε αύξηση 42%.

«Η Ελλάδα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από μια επίπονη μεταμόρφωση των δημόσιων οικονομικών της, εξελισσόμενη σιωπηλά από ένα αφερέγγυο “ασχημόπαπο” σε έναν κύκνο χρηματοοικονομικής σταθερότητας», δήλωσε ο Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής οικονομολόγος της Forvis Mazars, προσθέτοντας ότι πιθανές αναβαθμίσεις στους δείκτες θα μπορούσαν να απελευθερώσουν αναγκαία νέα κεφάλαια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου ανέρχεται πλέον στα 133 δισ. δολάρια, μέγεθος που θα τοποθετούσε την Ελλάδα ως ένα μικρό, αλλά υπολογίσιμο, μέλος του δείκτη Stoxx Europe 600, ο οποίος αποτιμάται συνολικά σε περίπου 18 τρισ. δολάρια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της Ευρώπης, όπως η ASML Holding NV και η LVMH. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει τη μεγαλύτερη στάθμιση στον δείκτη, με ποσοστό 22%, και ακολουθεί η Γαλλία με 16%.

Ήδη, η FTSE Russell έχει επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι και η MSCI Inc. αναμένεται να προσθέσει την Ελλάδα εντός του έτους στη λίστα παρακολούθησης για πιθανές αναβαθμίσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 20:04
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