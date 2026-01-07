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Χρηματιστήριο: Νέο πολυετές υψηλό με ρεκόρ τζίρου στα 820 εκατ. ευρώ
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17:51 - 07 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Νέο πολυετές υψηλό με ρεκόρ τζίρου στα 820 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Με νέο πολυετές υψηλό (2164) στα όρια της μηνιαίας αντίστασης η επάνοδος στις συναλλαγές, με τον ΓΔ να κλείνει τελικά στις 2163 μονάδες +0,44%, μετά από 12 εναλλαγές πρόσημων.

Με κινητήριο μοχλό τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +1,3%) η αγορά σημείωσε και ρεκόρ τζίρου στα 820 εκ. ευρώ λόγω των πακέτων της ΑΛΦΑ (362 εκ.) που αφορούσαν στην αύξηση ποσοστού της Unicredit, αλλά και της ΠΕΙΡ με 95 εκ. ευρώ (τα πακέτα συνολικά πάνω από 470 εκ.)

Τα μεγαλύτερα κέρδη στην υψηλή κεφαλαιοποίηση σε ΠΕΙΡ +2,4%, BOCHGR +1,6%, ΟΤΕ+1,1%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,9% και ΕΛΧΑ +3,5 στο παρατεταμένο ράλι της μετοχής που έχει ΄διπλώσει ΄σε διάστημα 6 μηνών, αποτυχημένη αντίδραση από ΕΕΕ -0,4%, επιτυχημένη στην ΔΕΗ +0,7% μετά την πτώση της Δευτέρας, υποχώρηση στα διυλιστήρια ΕΛΠΕ -2,3% και ΜΟΗ -2,6%, όπως και σε MTLN -0,9%, ΟΠΑΠ -0,6%, ΕΥΔΑΠ -2,1%, ενώ κόντρα στα τραπεζικά κέρδη κινήθηκε η Optima -1,5%.

Καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,7%) σε σχέση με την χαμηλή (ATHEX_SCI +0,3%) με τις κυριότερες μεταβολές σε ΟΤΟΕΛ +5,7%, ΙΝΤΚΑ +2,7%, ΠΛΑΘ +4,6%, ΠΕΤΡΟ +3% , ΛΟΥΛΗ +1,8%, QLCO +2% και ΠΕΡΦ +0,9%. Αρνητικά κλεισίματα σε ΔΟΜΙΚ -4,6%, ΟΛΘ -1,1%, ΟΛΠ -0,8%, ΑΕΜ -1,4%, ΥΚΝΟΤ -1,3%.

Η σημαντική βελτίωση μεγεθών στο Ελ. Βενιζέλος κατά το 2025 με την συνολική επιβατική κίνηση να φτάνει τα 34 εκ. επιβάτες (+6,7%) – εκ των οποίων τα 24,3 εκ. αφορούσε κίνηση εξωτερικού (+8,6%) – δεν βοήθησε αρχικά την μετοχή του ΔΑΑ με ενδοσυνεδριακή υποχώρηση έως το -1,5% αλλά με δυνατό κλείσιμο στο +0,8%, αλλά και την ΑΡΑΙΓ (-0,5%) όπως κάποιος θα υπέθετε με βάση τα στοιχεία πτήσεων με τις κινήσεις αεροσκαφών να ξεπερνάει τις 285 χιλιάδες (+5,7%).

Συνολικά πάντως σε ότι αφορά στις εκτιμήσεις για το τουριστικό εισόδημα της χώρας τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν κρίνονται εξόχως θετικά εφόσον η επιβατική κίνηση εξωτερικού αλλά και οι κινήσεις αεροσκαφών εξωτερικού αυξήθηκε σημαντικά (+8,7%). Αντίθετα δεν ενθουσίασαν την αγορά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου όπου στην χώρα μας τσίμπησε έστω και οριακά στο 2,9% την ώρα που στην ΕΕ συνεχίζει η αποκλιμάκωση στο 2%.

Νέα υψηλά στις ευρωπαϊκές αγορές (Dax πάνω από τις 25.000) με πιθανή την προσπάθεια διάσπασης σημαντικών ορίων στις αμερικάνικες , με τον Dow να τεστάρει τις 50.000 και τον S&P τις 7.000.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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