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XA: Πλησιέστερη αντίσταση ΓΔ η πρόσφατη κορυφή των 2256 μονάδων
Αναλύσεις
10:21 - 22 Ιαν 2026

XA: Πλησιέστερη αντίσταση ΓΔ η πρόσφατη κορυφή των 2256 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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 Άνοδο κατά 0,53% κατέγραψε ο Γ.Δ. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2228,17 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 350,7 εκ. ευρώ.  

Οι πωλητές οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2201 μονάδες περί τις 11πμ.

Όμως, οι αγοραστές αντέδρασαν και μετά από περίοδο αψιμαχιών και μεταβλητότητας, οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος με οδηγό τράπεζες και άλλα blue chips, με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2232 μονάδες, λίγο πριν τις 5μμ, για να κλείσει στις δημοπρασίες ελαφρώς χαμηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,50% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,61%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,01%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+1,21%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,85%), η Helleniq Energy (+2,77%), η Optima (+2,12%), το ΔΑΑ (+1,38%), η ΜΟΗ (+4,28%), η Cenergy (+1,73%), ο Ελλάκτωρ (+1,59%), το Jumbo (+0,79%) και η Intrakom (+2,30%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Κύπρου (-0,94%), ο Τιτάν (-0,74%), η Metlen (-1,10%), η ΕΛΧΑ (-0,61%) και ο ΟΛΠ (-2,44%).

Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο Γ.Δ. αντέδρασε ανοδικά σε συγχρονισμό με την ομιλία Τραμπ στο Νταβός που δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Επιβεβαιώθηκε έτσι με τον καλύτερο τρόπο ότι η βραχυπρόθεσμη τάση ήταν και παραμένει ανοδική, παρά το προηγούμενο ξεπούλημα.

Πλησιέστερη αντίσταση, σύμφωνα με την Κύκλο Χρηματιστηριακή, η πρόσφατη τοπική κορυφή των 2256 μονάδων του Γ.Δ.

Επιχειρηματικά νέα

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: η Piraeus Securities, αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ από 31 ευρώ, ενώ διατηρεί σύσταση Outperform. Η χρηματιστηριακή βλέπει ισχυρό περιθώριο ανόδου από τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές. Το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 32%.

UBS: Νέες τιμές-στόχοι και σύσταση «buy» για τις τράπεζες.

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα τιμή-στόχος 10,20 ευρώ, από 9,20 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου 23%.

Alpha Bank: Τιμή-στόχος 4,65 ευρώ από 4,30 ευρώ, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 17%.

Eurobank: Νέα τιμή-στόχος 4,60 ευρώ, από 4,20 ευρώ, με upside 13%.

Εθνική Τράπεζα: Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 17,20 ευρώ από 15,40 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 12%.

Στρατηγική συμφωνία Metlen – Τσάκου στην ηλεκτροπαραγωγή: Η Metlen θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία με τον όμιλο Τσάκου για την κατασκευή φωτοβολταϊκού ισχύος 251,9 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Q&R: Από 23/1 σε διαπραγμάτευση οι 8,03 εκατ. μετοχές από την ΑΜΚ.

Dimand: Νέα πώληση μετοχών από Δ. Ανδριόπουλο, αξίας €4,07 εκατ.

Ακρίτας: Στο 95,96% η Κύκλος Συμμετοχών, προχωρά σε squeeze out.

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν σε ετήσια βάση οι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2025, 915.889 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -61.798 άτομα (-6,3%).

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,85% από 2,01% η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων, υπερκάλυψη 2,42 φορές για τα €400 εκ.

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