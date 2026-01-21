Mega deal στις ΑΠΕ: Στρατηγική συνεργασία Metlen-Ομίλου Τσάκου για υβριδικό έργο ηλεκτροπαραγωγής

Ένα deal που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας έρχεται μέσα από τη σύμπραξη της Metlen, του Ευάγγελου Μυτιληναίου, με τον ναυτιλιακό όμιλο Τσάκου, καθώς οι δύο εταιρείες υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία για την ανάπτυξη ενός μεγάλου υβριδικού έργου ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Το deal των δύο ισχυρών ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων – που θα αναλυθεί περαιτέρω στις επίσημες ανακοινώσεις την Πέμπτη (22/1) – αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο εταιρείες προχωρούν στη δημιουργία κοινοπραξίας ειδικού σκοπού, με ποσοστό 60% για τον όμιλο Τσάκου και 40% για τη Metlen. Η κοινή εταιρεία θα αναλάβει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 251,9 MW, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας εκτιμώμενης χωρητικότητας 375 MWh, στην Κεντρική Ελλάδα.

Η έναρξη της επένδυσης – που είναι μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ελλάδα – τοποθετείται εντός του 2026, ενώ η ολοκλήρωσή της εκτιμάται για τις αρχές του 2028. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Για τη Metlen, η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις ΑΠΕ νέας γενιάς, ενώ και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να τοποθετηθούν δυναμικά στον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την οικονομική ισχύ και την εμπειρία τους, στέλνοντας παράλληλα κι ένα σαφές μήνυμα πως η «πράσινη» ενέργεια δεν αποτελεί συμπληρωματικό πεδίο δραστηριότητας, αλλά βασικό πυλώνα ανάπτυξης.