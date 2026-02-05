Τα σήματα του ΥΠΕΝ για την ΑΜΚ ύψους €1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ
19:47 - 05 Φεβ 2026

Τα σήματα του ΥΠΕΝ για την ΑΜΚ ύψους €1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

Γιώργος Αλεξάκης
Με έναν εύσχημο τρόπο το ΥΠΕΝ "φωτογραφίζει" ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, κύκλοι του Υπουργείου, χωρίς να αναφέρονται με ξεκάθαρο τρόπο στην αναγραφόμενη σε πολλά δημοσιεύματα σχετική επιστολή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου προς τη διοίκηση του Διαχειριστή, αναφέρουν ότι "το ζήτημα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ άπτεται θεμάτων ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος, λόγω της σημασίας των ενεργειακών υποδομών, και συνδέεται με την εισηγμένη εταιρία του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Για τον λόγο αυτό, κάθε σχετική αναφορά θα πρέπει να γίνεται με τη δέουσα θεσμική υπευθυνότητα και στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς."
Με βάση τις πηγές του ΥΠΕΝ , "οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει συστηματικά από το 2019 στην ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των δικτύων. Η συνέχιση του δεκαετούς -επικαιροποιημένου και υποβληθέντος στη ΡΑΑΕΥ- αναπτυξιακού προγράμματος ΕΣΜΗΕ 2025-2034 προϋποθέτει την εξασφάλιση της αναγκαίας κεφαλαιακής επάρκειας.
Όπως είχε δηλώσει από τη Σιγκαπούρη ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ είναι υψηλή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, όπως και η διατήρηση του κεντρικού ρόλου του κράτους στη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών".
Να σημειωθεί ότι με βάση αναφορές η ΑΜΚ αναμένεται να γίνει χωρίς την είσοδο νέου επενδυτή, πχ αμερικανικού σχήματος. Ωστόσο μένει να φανεί από τις συνολικές εξελίξεις.
Στο μεταξυ, για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου απαιτούνται μια σειρά από ενέργειας. Πρώτη είναι η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στην οποία το Δημόσιο κατέχει το 51% και οι ιδιώτες επενδυτές το υπόλοιπο 49%. Εκεί θα πρέπει να εγκριθεί η ΑΜΚ για να ακολουθήσει η από φαση για συμμετοχή του Δημοσίου ύψους 250 εκατ. ευρώ. Επίσης απαιτείται, η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Διαχειριστή, ώστε να αποφασιστεί η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου με επιπλέον 250 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της State Grid με ποσό 240 εκατ. ευρώ, κατόπιν των απαραίτητων συνεννοήσεων με το Δημόσιο.
Η κεφαλαιακή ενίσχυση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να τρέξει ο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2030, με προοπτική να ανέλθουν στα 7,5 δισ. ευρώ έως το 2034. Τα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψουν μέρος του φιλόδοξου αυτού πλάνου, ενισχύοντας την πιστοληπτική ικανότητα του Διαχειριστή και διευκολύνοντας την πρόσβασή του σε τραπεζικό δανεισμό.
