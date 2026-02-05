Μητσοτάκης για Χίο: Το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής – Σώζει ζωές όταν αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο
Πολιτική
19:37 - 05 Φεβ 2026

Μητσοτάκης για Χίο: Το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής – Σώζει ζωές όταν αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο

Reporter.gr Newsroom
Μιλώντας για το φονικό ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς πρόσφυγες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι χωρίς την παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος οι απώλειες θα ήταν μεγαλύτερες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «εάν δεν ήταν το Λιμενικό, τότε οι νεκροί θα ήταν περισσότεροι».

Όπως ανέφερε, ερωτηθείς για την τραγωδία στη Χίο στο πλαίσιο συνέντευξης του στο περιοδικό Foreign Policy η έρευνα του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία με την ολοκλήρωσή της. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει στη διάθεσή του προκαταρκτικά δεδομένα, ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη αναμονής μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Αναφερόμενος στις συνθήκες του περιστατικού, έκανε λόγο για ανάγκη πλήρους διερεύνησης, επισημαίνοντας ότι η αρχική πληροφόρηση αναφέρει εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού από μικρότερο σκάφος, χωρίς να έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί τα αίτια.

Σε δηλώσεις του για τον ρόλο του Λιμενικού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «Το Λιμενικό Σώμα δεν είναι επιτροπή υποδοχής. Η αποστολή του είναι να προστατεύει τα σύνορα, αλλά και να σώζει ανθρώπινες ζωές όταν αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο», προσθέτοντας ότι «αν δεν υπήρχε το Λιμενικό, θα είχαμε θρηνήσει πολύ περισσότερα θύματα σε αυτού του είδους τα περιστατικά». Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως «η έρευνα αυτή θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ύπαρξης βίντεο από την τραγωδία και για τη σύγκριση με το ναυάγιο της Πύλου, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το περιστατικό του 2023 δεν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ δήλωσε ότι «εάν υπάρχει βίντεο δεσμεύομαι ότι η έρευνα θα γίνει με πλήρη διαφάνεια».

