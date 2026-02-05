Coca-Cola Τρία Έψιλον: Με νέες ιδέες στη HORECA

Με οδηγό το όραμά της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της, η Coca‑Cola Τρία Έψιλον στηρίζει
Με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες κατανάλωσης που δημιουργούν αξία τόσο για τουςεπαγγελματίες του κλάδου όσο και για τους καταναλωτές, η εταιρεία θα παρουσιάσει τις επιλογές του χαρτοφυλακίου της για κάθε περίσταση: από το πρωί, με τα blends καφέ Costa Coffee και Caffè Vergnano και τους χυμούς Amita, στο μεσημεριανό γεύμα με την αγαπημένη Coca-Cola, και από το απόγευμα και μετά με Three Cents και Schweppes, με μοναδικές προτάσεις mixability, μπύρες S
Ο Βαγγέλης Μόσχος, Coffee, Premium Spirit
H Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με ανανεωμένη εμφάνιση διαθέσιμη για τους επισκέπτες της HoReCaExpo
H συσκευασία Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με νέο, κομψό σχεδιασμό θα είναι διαθέσιμη και στην έκθεση HoReCa. Αναγνωρίζοντας ότι τα βράδια αποτελούν πολύτιμο χρόνο για χαλάρωση και σύνδεση με τους αγαπημένους μας, πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε επιλογές ροφημάτων που ταιριάζουν σε αυτές τις στιγμές. Η ανανεωμένη Coca-Cola Zero
Με παρουσίαση της νέας συσκευασίας Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη, η εταιρεία ενισχύει τις βραδινές περίστασης κατανάλωσης στο HoReCa, στηρίζοντας την ανάπτυξη των πελατών της.
Η Φωτίνα Φαφούτη, Marketing Director
Nέα σειρά Single Origin Caffè Verg
Η Coca‑Cola Τρία Έψιλον
Οι coffee experts της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του Caffè Vergnano, Στάθης Κορέμτας και ΣάββαςΠετρούτσος παρουσιάζουν τη φιλοσοφία της νέας σειράς single origin, τη σημασία της προέλευσης και τον ρόλο τους σε σύγχρονες εφαρμογές HoReCa.
Το Σάββατο 14/2, από τις 14:00 έως τις 16:00, στο περίπτερο της εταιρείας, ο Δημήτριος Μακρυνιώτης, διακεκριμένος pastry chef και ambassador του brand, συμμετέχει σε ένα live pairing, αναδεικνύοντας πώς ο ποιοτικός καφές μπορεί να λειτουργήσει ως συστατικό που ενισχύει και απογειώνει τη σοκολάτα.
Exclusive tastings & masterclasses από το 24/7 χαρτοφυλάκιο της εταιρείας
Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο mixability, με την παρουσίαση καινοτόμων serves και cocktails που αξιοποιούν το μοναδικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, βοηθώντας τους επαγγελματίες της HoReCa να εμπλουτίσουν τα μενού τους και να αναβαθμίσουν την εμπειρία κατανάλωσης.
O κορυφαίος bartender και Schweppes Lead Activation Strategist, Βασίλης Κυρίτσης, θα μυήσει τους επαγγελματίες του κλάδου και head bartenders στο Perfect Highball, μέσα από τέσσερα εντατικά μισάωρα masterclasses, το Σάββατο 14/2 (16:00-17:00) και Κυριακή 15/2 (14:00-15:00).
Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε exclusive tastings, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο περίπτερο της εταιρείας, μοναδικά masterclasses και να συναντήσουν τους ambassadors των brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον, οι οποίοι θα τους ταξιδέψουν σε ένα συναρπαστικό κόσμο νέων εμπειριών, παροτρύνοντάς τους να δοκιμάσουν διαφορετικούς συνδυασμούς, γεύσεις και προτάσεις σερβιρίσματος.
Δημιουργία αξίας για τους πελάτες της και τον κλάδο
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στηρίζει σταθερά την εξέλιξη του κλάδου μέσα από δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Ήδη από το 2019 υλοποιεί το πρόγραμμα HoReCa Empowered, το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες επαγγελματίες και επιχειρηματίες του κλάδου HoReCa την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, λαμβάνοντας εκπαίδευση από κορυφαία στελέχη του κλάδου, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.
Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Zero Waste HoReCa, που υλοποιείται από τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, βοηθάει τις επιχειρήσεις του κλάδου να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, συμβάλλοντας έτσι στο θετικό αποτύπωμα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.