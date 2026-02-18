AXIA Alpha Finance: Προοπτική ανόδου 10%-20% το 2026 στο ΧΑ – Οι παράγοντες που στηρίζουν την αγορά
Αναλύσεις
12:11 - 18 Φεβ 2026

AXIA Alpha Finance: Προοπτική ανόδου 10%-20% το 2026 στο ΧΑ – Οι παράγοντες που στηρίζουν την αγορά

Reporter.gr Newsroom
Ύστερα από πέντε διαδοχικά έτη ανόδου, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εισέρχεται στο 2026 με ευνοϊκές ενδείξεις, στηριζόμενη στην αναμενόμενη ενίσχυση της εταιρικής κερδοφορίας, στις ελκυστικές αποτιμήσεις, στη σταθερότητα της οικονομίας και στη διατηρούμενη επενδυτική δραστηριότητα σε τράπεζες, ενέργεια και υποδομές.

Στο τελευταίο report της Alpha Finance – AXIA εκτιμάται ότι η αγορά μπορεί να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας νέα υψηλά.

Το 2025 αποτέλεσε την πέμπτη συνεχόμενη θετική χρονιά, με άνοδο 44,3% και συνολικά κέρδη 162% από τις αρχές του 2021. Για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω άνοδος 10%-20%, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των κερδών και τη σταδιακή αναβάθμιση των αποτιμήσεων. Μετά από ένα σχεδόν στάσιμο 2025 σε όρους καθαρής κερδοφορίας —κυρίως λόγω χαμηλότερων επιδόσεων των τραπεζών— τα συνολικά καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 7%. Η άνοδος αναμένεται να προέλθει κυρίως από τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (+9%), ενώ οι τράπεζες προβλέπεται να κινηθούν με μεσαία μονοψήφια αύξηση. Τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών και οι αυξημένες διανομές εκτιμάται ότι θα στηρίξουν περαιτέρω την κερδοφορία ανά μετοχή.

Παρά τη βελτίωση των αποτιμήσεων το 2025, η αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount άνω του 30% σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα και με βασικούς διεθνείς δείκτες, όπως ο STOXX Europe 600 (SXXP) και ο MSCI Emerging Markets Index. Καθώς ενισχύεται η βιωσιμότητα της κερδοφορίας και περιορίζονται οι κίνδυνοι, διαφαίνεται περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης των αποτιμήσεων, ιδίως εφόσον προχωρήσει η επιστροφή του Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές και η σταδιακή ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα της Euronext.

Στους βασικούς παράγοντες στήριξης περιλαμβάνονται οι υψηλότερες κερδοφορίες και διανομές, η έντονη εταιρική δραστηριότητα και οι συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και το σταθερό μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Οι κυριότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται σε εξωτερικές εξελίξεις, όπως γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη μεταβλητότητα, ιδίως σε ένα περιβάλλον υψηλών διεθνών αποτιμήσεων.

Σε επίπεδο επιλογών, επισημαίνονται μετοχές με συνδυασμό αύξησης κερδών, μερισματικής απόδοσης και ελκυστικής αποτίμησης. Από τον τραπεζικό κλάδο ξεχωρίζει η Τράπεζα Κύπρου, ενώ στις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αναφέρονται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, TITAN Cement International και Jumbo, με έμφαση σε υποδομές, ενέργεια, επέκταση δραστηριοτήτων και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 14:53
