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ΗΠΑ: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο
Ειδήσεις
16:22 - 06 Μάι 2026

ΗΠΑ: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ιδιωτικός τομέας στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε μεγαλύτερη αύξηση θέσεων εργασίας από τις εκτιμήσεις για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ADP την Τετάρτη.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις δημιούργησαν 109.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στον μήνα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τις 61.000 του Μαρτίου και υψηλότερος από την πρόβλεψη των αναλυτών που τοποθετούσαν την αύξηση στις 84.000 θέσεις.

Παράλληλα, οι αποδοχές για τους εργαζόμενους που διατήρησαν τις θέσεις τους ενισχύθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση.

Όπως έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες περιόδους, η αύξηση της απασχόλησης συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένους κλάδους, γεγονός που υποδηλώνει ότι, παρά τη συνολικά θετική εικόνα των προσλήψεων, τα οφέλη δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την οικονομία.

Οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας πρωταγωνίστησαν και πάλι, προσθέτοντας 61.000 θέσεις εργασίας. Ακολούθησαν το εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με αύξηση 25.000 θέσεων. Οι κατασκευές συνέχισαν τη σταθερά ανοδική τους πορεία, δημιουργώντας 10.000 νέες θέσεις, ενώ ο χρηματοοικονομικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 9.000 θέσεις.

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