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Alpha Finance – AXIA: Νέες τιμές στόχοι για τις τράπεζες - Ειδική μνεία στην Κύπρου
Αναλύσεις
10:30 - 27 Μαρ 2026

Alpha Finance – AXIA: Νέες τιμές στόχοι για τις τράπεζες - Ειδική μνεία στην Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Oι αναλυτές της Alpha Finance / AXIA Research εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και της Τράπεζας Κύπρου, παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με νέα έκθεση για τον τραπεζικό κλάδο, την οποία δημοσιοποίησαν, θεωρείται πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους στόχους όσον αφορά την κερδοφορία τους καθώς και αυξημένες διανομές κερδών.

Το τμήμα ανάλυσης των χρηματιστηριακών αναβάθμισε τις εκτιμήσεις του για την κερδοφορία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά περίπου 3% κατά μέσο όρο για την τριετία 2026-28, ενσωματώνοντας τις τελευταίες τάσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και τις πρόσφατες εξαγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές στόχοι αυξήθηκαν κατά 5-8%, με τις τραπεζικές μετοχές να εμφανίζονται πλέον ιδιαιτέρως ελκυστικές μετά την πρόσφατη πτώση (-14% από την έναρξη του πολέμου), με αποτιμήσεις 1,16x P/TBV και 8,1x P/E να θεωρούνται ευκαιρία εισόδου, παρότι οι αναλυτές συστήνουν σταδιακές τοποθετήσεις δεδομένης της μεταβλητότητας των αγορών.

Τιμές στόχοι

Στο μέτωπο των συστάσεων, οι αναλυτές αναβαθμίζουν την Εθνική Τράπεζα σε Buy (Τιμή Στόχος € 14.5), ενώ επαναλαμβάνουν θετική άποψη για Bank of Cyprus (Τιμή Στόχος € 10.90), Eurobank (Τιμή Στόχος € 4.50) και Πειραιώς (Τιμή Στόχος € 8.50).

Ξεχωρίζουν δε την Τράπεζα Κύπρου ως κορυφαία επιλογή, χάρη στο πλάνο ενίσχυσης των διανομών της και την ισχυρή κερδοφορία, ενώ στον ελληνικό χώρο προτιμούν την Eurobank χάρη στη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

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