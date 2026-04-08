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Υπαρκτή η πιθανότητα επανεμφάνισης ενεργειακών πιέσεων και επιβράδυνσης της ανάπτυξης
Αναλύσεις
10:27 - 08 Απρ 2026

Υπαρκτή η πιθανότητα επανεμφάνισης ενεργειακών πιέσεων και επιβράδυνσης της ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Η προσωρινή αποκλιμάκωση στο γεωπολιτικό μέτωπο οδήγησε σε απότομη διόρθωση του πετρελαίου, ωστόσο η αστάθεια παραμένει υψηλή. Οι αγορές μεταβαίνουν από καθαρό risk-off σε πιο ισορροπημένη φάση, με βασικό παράγοντα την εξέλιξη της εκεχειρίας και τη διατήρηση της ροής ενέργειας μέσω του Ορμούζ, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή. 

Εταιρικές εξελίξεις:

• Υπενθύμιση: Σήμερα (Τετ. 8/4/2026) δημοπρασία 13-εβδομάδων ΕΓΕΔ (€400 εκατ., λήξη 10/7/2026) – προθεσμία συμμετοχής έως 10:00. • ΓΕΚΤΕΡΝΑ: κατέγραψε το 2025 ισχυρή ανάπτυξη με έσοδα +18,6%, adj. EBITDA +56,3% (€631,4 εκατ.) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €147,3 εκατ., προτείνοντας μέρισμα €0,40/μετοχή.

• AS Company: κατέγραψε το 2025 ισχυρή ανάπτυξη με καθαρά κέρδη 5.75 εκατ. +36,6%, EBITDA8,1 εκατ. +56% και πωλήσεις +16,4%, προτείνοντας μέρισμα €0,19/μετοχή.

• Foodlink: κατέγραψε το 2025 αύξηση EBITDA στα €11,12 εκατ. (+8,3%) και καθαρά κέρδη €1,25 εκατ. με ήπια άνοδο πωλήσεων (+2%) και ενίσχυση επενδυτικής δραστηριότητας.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: το 2025 είχε χαμηλότερα έσοδα και κέρδη (~16%), με ταμειακά διαθέσιμα 15,6 εκατ. και μηδενικό χρέος.

• Quest Holdings: αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μειοψηφικών επενδύσεων μετά την τοποθέτηση ~10% στη Fourlis, με εκτιμήσεις για ήπια ανάπτυξη το 2026 και σταθερή ή ελαφρώς μειωμένη κερδοφορία.

• CrediaBank: ξεκινά διαπραγμάτευση 375 εκατ. νέων μετοχών από την ΑΜΚ στις 8/4, με τιμή €0,80, υπερκάλυψη 3,8x και το 80% να κατευθύνεται σε διεθνείς επενδυτές.

Διεθνές περιβάλλον

• Πετρέλαιο: Απότομη αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση προσωρινής εκεχειρίας – WTI < $95 (-15%), Brent ~ $90 (-15%).

• Γεωπολιτικά: Παράταση 2 εβδομάδων από Ντόναλντ Τραμπ και συμφωνία για επαναλειτουργία του Ορμούζ υπό όρους. • Ενεργειακή αγορά: Υποχώρηση risk premium λόγω επαναφοράς ~20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου. • Φυσικό αέριο: Άνοδος >4% (~€52/MWh) λόγω χαμηλών αποθεμάτων (~28%) και περιορισμών LNG.

• LNG: Σημαντική διαταραχή προσφοράς (~20% παγκόσμιας παραγωγής εκτός αγοράς κατά τη διάρκεια της κρίσης).

• Χρυσός: Άνοδος >2% (>$4.800) ως hedge σε γεωπολιτικό και πληθωριστικό ρίσκο. • Ασήμι: Ισχυρή αντίδραση >4% (~$76), υψηλό 3 εβδομάδων.

• Πληθωρισμός: Ενισχυμένες πιέσεις λόγω προηγούμενου ενεργειακού σοκ.

• Νομισματική πολιτική: Αγορές τιμολογούν αυστηρότερη στάση από European Central Bank (πιθανές πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων).

• EUR/USD: Σταθεροποίηση ~1,15 παρά αυξημένη μεταβλητότητα.

• Μακροοικονομικός κίνδυνος: Παραμένει elevated λόγω πιθανότητας επανεμφάνισης ενεργειακών πιέσεων και επιβράδυνσης ανάπτυξης.

Αποτελεσματα 2025: 8/4 ΠΡΟΝΤΕΑ,ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ , 9/4 MTLN

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