Καφούνης (ΕΣΕΕ): Ισονομία και υγιής ανταγωνισμός, προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και της αγοράς
Οικονομία
11:54 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το πλέγμα των ρυθμίσεων που απαιτούνται στην κατεύθυνση της δικαιότερης αντιμετώπισης του εμπορίου και με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώσεων που πλήττουν την αναπτυξιακή προοπτική του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας, είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης περιέγραψε το καθεστώς ισχυρών πιέσεων και περιορισμένων κερδών εντός του οποίου λειτουργούν σήμερα οι εμπορικές επιχειρήσεις, αφενός λόγω των υπέρογκων λειτουργικών εξόδων – με κύριες αιτίες τα υψηλά εμπορικά μισθώματα, το κόστος ενέργειας, το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος - αφετέρου λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται από τις μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών. Επεσήμανε μάλιστα πως η «βεντάλια» των υψηλών προστίμων ολοένα και μεγαλώνει για το νόμιμο εμπόριο, την ώρα που μεγάλος όγκος του παραεμπορίου εξακολουθεί να διαφεύγει των ελεγκτικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, τονίζοντας πως οι ίσοι κανόνες για όλους και ο υγιής ανταγωνισμός αποτελούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Γ.Γ Εμπορίου άκουσε με προσοχή τα μέλη του Δ.Σ – προέδρους Εμπορικών Συλλόγων και εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου από όλη τη χώρα - να του θέτουν μία σειρά από σημαντικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα του εμπορικού κλάδου:

  • Συμπερίληψη του κλάδου του Εμπορίου στα Προγράμματα ΕΣΠΑ και εθνικά επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.
  • Επιμήκυνση της τριετούς προστασίας του ενοικιαστή στις επαγγελματικές μισθώσεις.
  • Αντιμετώπιση της ψηφιακής γραφειοκρατίας και της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των εμπορικών ΜμΕ.
  • Αναθεώρηση του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων με τρόπο που θα ενισχύει τη διαφάνεια και θα επιτρέπει τη συμμετοχή περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Βελτίωση της διασύνδεσης των μητρώων του Γ.Ε.ΜΗ με την Α.Α. Δ.Ε
  • Ισχυρότερη στήριξη του εμπορικού κόσμου μέσα από δικαιότερη κατανομή των πόρων των Επιμελητηρίων.
  • Χρηματοδοτική στήριξη της λειτουργίας περισσότερων Κέντρων Ανοικτού Εμπορίου.

Ο κ. Μαραβέγιας κατέγραψε τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ της ΕΣΕΕ, και δεσμεύτηκε ότι θα λάβει υπόψη του τις θέσεις του εμπορικού κόσμου για να επανέλθει σε επόμενη συνάντηση, προκειμένου ο διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι πάντα επικαιροποιημένος και παραγωγικός στη βάση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων της αγοράς.

Η ΕΣΕΕ τονίζει πως η συνεργασία της με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι σταθερά εποικοδομητική και αποδοτική. Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου θα συνεχίσει να επιδιώκει έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλα τα συναρμόδια υπουργεία.

