ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΕΤΕ αναμένεται να ανακοινώσει ισχυρή απόδοση για το οικονομικό έτος 2025
Αναλύσεις
10:02 - 20 Φεβ 2026

Η ΕΤΕ αναμένεται να ανακοινώσει ισχυρή απόδοση για το οικονομικό έτος 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η προκαταρκτική ανακοίνωση της ΕΤΕ για το οικονομικό έτος 25 επιβεβαίωσε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος, υποστηριζόμενη από την πιστωτική επέκταση που πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ (έναντι στόχου 2,5 δισ. ευρώ) και τα σταθερά έσοδα από προμήθειες από προϊόντα δανεισμού και επενδύσεων. 

Όπως διαβάζουμε στο πρωινό δελτίο της Optima, η τράπεζα σημείωσε αμετάβλητα καθαρά κέρδη από τόκους εν μέσω συνεχιζόμενης συμπίεσης των περιθωρίων και εποχικής αύξησης του λειτουργικού κόστους, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με το κόστος κινδύνου να βρίσκεται κάτω από την πρόβλεψη των 45 μονάδων βάσης.

Τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 25 και το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο θα δημοσιευτούν στις 27 Φεβρουαρίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ακολουθούμενη από τηλεδιάσκεψη στις 10:30.

Eστίαση θα δοθεί σε μια πιθανή νέα συνεργασία στον τομέα των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και σε μια υψηλότερη πορεία αποπληρωμής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΡΙ - ΚΡΙ: Αύξηση εργασιών κατά 35.4% στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΚΡΙ - ΚΡΙ: Αύξηση εργασιών κατά 35.4% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025
ΕΜΠΟΡΙΟ

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

Φορολογία
28/05/2026 - 11:00

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 10:59

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy

Αναλύσεις
28/05/2026 - 10:55

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α' τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo

Πολιτική
28/05/2026 - 10:49

Παπαστεργίου: Ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της επόμενης βδομάδας

Οικονομία
28/05/2026 - 10:47

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 10:37

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:35

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Πολιτική
28/05/2026 - 10:35

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Πολιτική
28/05/2026 - 10:31

Πιερρακάκης: Δεν θα πέσει γρήγορα το πετρέλαιο στα $70, ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 10:26

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Υγεία
28/05/2026 - 10:16

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:15

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ