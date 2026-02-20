Η ΕΤΕ αναμένεται να ανακοινώσει ισχυρή απόδοση για το οικονομικό έτος 2025

Η προκαταρκτική ανακοίνωση της ΕΤΕ για το οικονομικό έτος 25 επιβεβαίωσε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος, υποστηριζόμενη από την πιστωτική επέκταση που πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ (έναντι στόχου 2,5 δισ. ευρώ) και τα σταθερά έσοδα από προμήθειες από προϊόντα δανεισμού και επενδύσεων.

Όπως διαβάζουμε στο πρωινό δελτίο της Optima, η τράπεζα σημείωσε αμετάβλητα καθαρά κέρδη από τόκους εν μέσω συνεχιζόμενης συμπίεσης των περιθωρίων και εποχικής αύξησης του λειτουργικού κόστους, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με το κόστος κινδύνου να βρίσκεται κάτω από την πρόβλεψη των 45 μονάδων βάσης.

Τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 25 και το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο θα δημοσιευτούν στις 27 Φεβρουαρίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ακολουθούμενη από τηλεδιάσκεψη στις 10:30.

Eστίαση θα δοθεί σε μια πιθανή νέα συνεργασία στον τομέα των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και σε μια υψηλότερη πορεία αποπληρωμής.