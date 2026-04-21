Πειραιώς: Αναβάθμιση της τιμής - στόχου στα €10,3 από την Jefferies

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οίκος αυξάνει την τιμή - στόχο που έχει στα 10,30 ευρώ από τα 8,60, υποδηλώνοντας upside 23% από το τελευταίο κλείσιμο χθες (στα 8,36 ευρώ) ενώ διατηρεί την αξιολόγηση "buy".
Όπως αναφέρει στο report της η Jefferies, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της διοίκησης της Τράπεζας προβλέπει βελτίωση της αποδοτικότητας (με στόχο χρηματοοικονομικό δείκτη αποδοτικότητας - CTI - στο 30% έως το 2030) και εστίαση στις διανομές κερδών προς τους μετόχους (μερισματικές αποδόσεις άνω του 8%).
Η Jefferies προβλέπει ότι ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) της Πειραιώς θα αυξηθεί σε περίπου 16% το 2028 και σημειώνει ότι επί του παρόντος ο τίτλος της διαπραγματεύεται με discount περί του 10% έναντι του ευρωπαϊκού τομέα για ανάπτυξη ανά μετοχή (EPS) και αποδόσεις άνω του κλάδου.