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Δημοσκόπηση Interview: Χάνει τρεις μονάδες η ΝΔ, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική
10:56 - 21 Απρ 2026

Δημοσκόπηση Interview: Χάνει τρεις μονάδες η ΝΔ, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση της ΝΔ κατά τρεις μονάδες καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Ασφαλώς, το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο με διψήφια διαφορά, καθώς το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση μέτρησε για πρώτη φορά το κόμμα Καρυστιανού που τοποθετείται στην τρίτη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,5%, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη τη δύναμή του (13,9% τον προηγούμενο μήνα), ενώ το κόμμα της Καρυστιανού – μετά τη δήλωση πρόθεσης καθόδου στις εκλογές – καταγράφεται για πρώτη φορά με 7,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Η Ελληνική Λύση όπως και το ΚΚΕ καταγράφουν 5,4%, ενώ χαμηλότερα στο 3,4% εντοπίζεται το ΜέΡΑ25.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,1%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9% και οι Δημοκράτες 2,8%.

Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 14,8% από 17,4% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος αρχίζει να επανατοποθετείται.

Interview 2495c

Αναφορικά με την καταλληλότητα για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος 29,8%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 26,6%. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 6,4%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%.

«Ναι» στις πρόωρες εκλογές λέει το 56% των ερωτηθέντων, ενώ το 40% επιθυμεί εξάντληση της θητείας της κυβέρνησης. Το 4% δεν εκφράζει άποψη. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι, στη συγκεκριμένη συγκυρία, η επιλογή της προσφυγής στις κάλπες συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή, καταγράφοντας ενίσχυση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όπου το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών εμφανιζόταν χαμηλότερο.

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