Δημοσκόπηση Interview: Χάνει τρεις μονάδες η ΝΔ, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού

Υποχώρηση της ΝΔ κατά τρεις μονάδες καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Ασφαλώς, το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο με διψήφια διαφορά, καθώς το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση μέτρησε για πρώτη φορά το κόμμα Καρυστιανού που τοποθετείται στην τρίτη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,5%, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη τη δύναμή του (13,9% τον προηγούμενο μήνα), ενώ το κόμμα της Καρυστιανού – μετά τη δήλωση πρόθεσης καθόδου στις εκλογές – καταγράφεται για πρώτη φορά με 7,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Η Ελληνική Λύση όπως και το ΚΚΕ καταγράφουν 5,4%, ενώ χαμηλότερα στο 3,4% εντοπίζεται το ΜέΡΑ25.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,1%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9% και οι Δημοκράτες 2,8%.

Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 14,8% από 17,4% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος αρχίζει να επανατοποθετείται.

Αναφορικά με την καταλληλότητα για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος 29,8%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 26,6%. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 6,4%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%.

«Ναι» στις πρόωρες εκλογές λέει το 56% των ερωτηθέντων, ενώ το 40% επιθυμεί εξάντληση της θητείας της κυβέρνησης. Το 4% δεν εκφράζει άποψη. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι, στη συγκεκριμένη συγκυρία, η επιλογή της προσφυγής στις κάλπες συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή, καταγράφοντας ενίσχυση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όπου το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών εμφανιζόταν χαμηλότερο.