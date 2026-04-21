ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Βραβεύτηκε ως «Most Sustainable Company 2025»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:35 - 21 Απρ 2026

ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Βραβεύτηκε ως «Most Sustainable Company 2025»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τη διάκριση «Most Sustainable Company 2025» τιμήθηκε η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC στο πλαίσιο του ESG Summit της ICAP CRIF, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στον τομέα της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για μία από τις πλέον απαιτητικές διακρίσεις στον χώρο των ESG, καθώς απονέμεται σε επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν την ανώτατη συνολική βαθμολογία (Overall A Score) στην αξιολόγηση της διεθνούς πλατφόρμας Synesgy. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κριτηρίων που καλύπτει τους τρεις βασικούς πυλώνες — Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση — και εξετάζει σε βάθος ζητήματα όπως η περιβαλλοντική επίδοση, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρική διαφάνεια και η εφαρμογή πολιτικών υπεύθυνης λειτουργίας.

Η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC κατέγραψε σημαντική πρόοδο στις επιδόσεις της, καθώς από βαθμολογία Β την περίοδο 2024–2025 κατέκτησε την ανώτατη βαθμολογία Α για την περίοδο 2025–2026. Με την επίδοση αυτή, αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στον κλάδο τροφίμων και ζυμαρικών, μεταξύ περισσότερων από 2.500 επιχειρήσεων, που διακρίνεται με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση.

Την εταιρεία εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο Υπεύθυνος Βιωσιμότητας, Αθανάσιος Μπλέτσας, και η Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ξανθή Γκιάλη.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας και δημιουργία αξίας με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρά από βουλευτές της ΝΔ στο «Αρχοντόπουλο» Σκέρτσο
Πολιτική

Πυρά από βουλευτές της ΝΔ στο «Αρχοντόπουλο» Σκέρτσο

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ οι 2250 μονάδες - Ακολουθεί η ισχυρότερη στις 2200
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ οι 2250 μονάδες - Ακολουθεί η ισχυρότερη στις 2200

Γερμανία: Τα ευρωπαϊκά κονδύλια διπλασιάζουν την ανάπτυξη στις ασθενέστερες οικονομικά περιοχές της χώρας
Ειδήσεις

Γερμανία: Τα ευρωπαϊκά κονδύλια διπλασιάζουν την ανάπτυξη στις ασθενέστερες οικονομικά περιοχές της χώρας

Η Quality &amp; Reliability A.E. αναλαμβάνει την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΚΔΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η Quality & Reliability A.E. αναλαμβάνει την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΚΔΔΑ

Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης και ξαναρχίζει η τροφοδοσία στη Λέσβο
Ειδήσεις

Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης και ξαναρχίζει η τροφοδοσία στη Λέσβο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Το τρίπτυχο ανάπτυξης και οι στόχοι για 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Το τρίπτυχο ανάπτυξης και οι στόχοι για 2026

ΜΑΚΒΕΛ: Στο Top 100 της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΜΑΚΒΕΛ: Στο Top 100 της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο

ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC: Ποντάρει στις νέες διατροφικές τάσεις
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC: Ποντάρει στις νέες διατροφικές τάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
27/07/2026 - 12:32

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:31

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ