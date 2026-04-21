ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Βραβεύτηκε ως «Most Sustainable Company 2025»

Με τη διάκριση «Most Sustainable Company 2025» τιμήθηκε η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC στο πλαίσιο του ESG Summit της ICAP CRIF, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στον τομέα της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για μία από τις πλέον απαιτητικές διακρίσεις στον χώρο των ESG, καθώς απονέμεται σε επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν την ανώτατη συνολική βαθμολογία (Overall A Score) στην αξιολόγηση της διεθνούς πλατφόρμας Synesgy. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κριτηρίων που καλύπτει τους τρεις βασικούς πυλώνες — Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση — και εξετάζει σε βάθος ζητήματα όπως η περιβαλλοντική επίδοση, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρική διαφάνεια και η εφαρμογή πολιτικών υπεύθυνης λειτουργίας.

Η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC κατέγραψε σημαντική πρόοδο στις επιδόσεις της, καθώς από βαθμολογία Β την περίοδο 2024–2025 κατέκτησε την ανώτατη βαθμολογία Α για την περίοδο 2025–2026. Με την επίδοση αυτή, αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στον κλάδο τροφίμων και ζυμαρικών, μεταξύ περισσότερων από 2.500 επιχειρήσεων, που διακρίνεται με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση.

Την εταιρεία εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο Υπεύθυνος Βιωσιμότητας, Αθανάσιος Μπλέτσας, και η Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ξανθή Γκιάλη.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας και δημιουργία αξίας με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και το περιβάλλον.