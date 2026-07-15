Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες 

Υποχώρηση κατά 0,16% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2507,99 μονάδες.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 247,5 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν από το ξεκίνημα το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και λίγο πριν τις 12μμ καταγράφηκε το χαμηλό ημέρας στις 2476 μονάδες. Όμως, οι αγοραστές αφυπνίστηκαν στη συνέχεια και με οδηγό τις Helleniq Energy, Πειραιώς, Metlen, ΟΤΕ και ΕΕΕ οδήγησαν το ΓΔ που στο τέλος κατάγραψε θετικό πρόσημο αλλά αρνητικό τελικά στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,783% με το ΔΤΚ στις ΗΠΑ να υποχωρεί και τα κέρδη 1ου τριμήνου των Goldman Sachs, J.P.Morgan, Wells Fargo και Citigroup να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,44%) κατέγραψε απώλειες με τη Εθνική (-1,70%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς (+0,86%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Κύπρου (-2,21%), η Cenergy (-2,85%), η Βιοχάλκο (-2,20%), η ΕΛΧΑ (-2,26%), η ΕΥΔΑΠ (-2,54%), το Jumbo (-0,89%), η Aegean (-1,06%) και ο Aktor (-1,06%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Metlen (+1.07%), η Helleniq Energy (+2,11%), η Lamda (+1,14%), o ΟΤΕ (+1,95%), η ΕΕΕ (+0,52%) αλλά και η Αβαξ (+2,87%) με τη Revoil (+4,37%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 34 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 72 εκείνων που υποχώρησαν. Ο Τραμπ πήρε πίσω τα τέλη 20% στα Στενά του Ορμούζ με σχέδιο με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με κράτη του Κόλπου στη θέση τους. Η επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2484 μονάδων διατηρεί τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση με τις 2517 και στη συνέχεια τις 2542 μονάδες να συνιστούν τις κοντινότερες αντιστάσεις.