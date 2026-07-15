Νέες αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές

Οι δύο στενοί συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τις θέσεις τους, καταγγέλλοντας κλίμα εσωκομματικής κρίσης, περιχαράκωσης και απαξίωσης των συλλογικών διαδικασιών.

Η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βαθαίνει, καθώς ο Φοίβος Τσικλιάς και ο Γιώργος Μπάκης ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τις θέσεις ευθύνης που κατείχαν, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πορεία του κόμματος και το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του.

Ο Φοίβος Τσικλιάς γνωστοποίησε την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία ζητά υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, το κόμμα επιλέγει να βυθιστεί ξανά στην εσωστρέφεια και την περιχαράκωση.

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι προσωπικές στρατηγικές και «καταστατικές ακροβασίες» έχουν οδηγήσει σε νέες εντάσεις, υπονομεύοντας τον στόχο της πολιτικής ενότητας. Παράλληλα, τονίζει πως δεν μπορεί να υπερασπιστεί μια εικόνα ευτελισμού του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία, στο πλαίσιο μιας Αριστεράς που, όπως σημειώνει, «ενώνει και μπορεί να κυβερνήσει».

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στο Γραφείο Τύπου, τους δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάστηκε, καθώς και τους εκπροσώπους του περιφερειακού Τύπου στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, κλείνοντας τη δήλωσή του με τη φράση: «Όσα είπαμε παλιά ισχύουν».

Την αποχώρησή του ανακοίνωσε και ο Γιώργος Μπάκης, παραιτούμενος από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επιστολή προς τα μέλη της ΚΟ.

Όπως αναφέρει, η συνεργασία τους τον τελευταίο ενάμιση χρόνο υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο το τελευταίο διάστημα κυριαρχούν προσωπικές στρατηγικές και συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αξίες της Αριστεράς. Κάνει λόγο για πρακτικές που προσβάλλουν στελέχη, ακυρώνουν συλλογικές αποφάσεις και αντιμετωπίζουν τη διαφορετική άποψη με εχθρότητα.

Ο Γιώργος Μπάκης σημειώνει ότι, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί το κόμμα από τη συγκεκριμένη θέση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ευθύνες είναι συλλογικές και απευθύνει έκκληση για ενότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά οφείλει να σταθεί στο πλευρό των πολιτών απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, ευχαριστεί τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους, σημειώνοντας ότι κρατά ως πολύτιμη παρακαταθήκη τα θετικά μαθήματα της κοινής τους πορείας.