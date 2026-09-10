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Πλασμαφαίρεση: 7 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη θεραπεία που «καθαρίζει» το πλάσμα του αίματος
Υγεία
09:32 - 10 Σεπ 2026

Πλασμαφαίρεση: 7 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη θεραπεία που «καθαρίζει» το πλάσμα του αίματος

Reporter.gr Newsroom
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Τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση, σε ποιες παθήσεις εφαρμόζεται, πόσο διαρκεί και ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να προκαλέσει; Δύο ειδικοί του ΕΚΠΑ απαντούν στις βασικές ερωτήσεις.

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων σοβαρών παθήσεων. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και μαζί του παθογόνοι παράγοντες που μπορεί να εμπλέκονται στην εκδήλωση μιας νόσου.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Γιάννακας, Αιματολόγος, και Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, εξηγούν όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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