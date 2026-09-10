Πιέσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο πετρέλαιο, πληθωρισμός και αμερικανικά επιτόκια

Πτωτικά κινήθηκαν την Πέμπτη οι περισσότερες ασιατικές αγορές, ακολουθώντας την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς η εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε περίπου 0,6%-0,8%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας κινήθηκε χαμηλότερα κατά περίπου 0,2%-0,9%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε απώλειες περίπου 1,4%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 υποχώρησε περίπου 1,4%-1,5%. Οι κινεζικές μετοχές κινήθηκαν επίσης πτωτικά, με τον CSI 300 να υποχωρεί περίπου 0,7%.

Η εικόνα στις ασιατικές αγορές αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι σε ένα περιβάλλον όπου οι ενεργειακές τιμές και το κόστος χρήματος κινούνται ανοδικά. Η άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης και περιορίζουν την ελκυστικότητα των μετοχών.

Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις που επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα και τις ροές ενέργειας ενισχύουν τους φόβους για μεγαλύτερες διαταραχές στην προσφορά.

Το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας πάνω από τα 101 δολάρια, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε σημειώσει άνοδο 3,4%. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τις αγορές, καθώς το πετρέλαιο αποτελεί βασικό παράγοντα για το κόστος μεταφορών, παραγωγής και κατανάλωσης παγκοσμίως.

Η νέα άνοδος των ενεργειακών τιμών περιπλέκει, παράλληλα, το έργο των κεντρικών τραπεζών, καθώς δημιουργεί τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να παραμείνει υψηλότερος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Νέα άνοδος στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η απόδοση του 10ετούς Treasury κινείται κοντά στο 4,84%, έχοντας προηγουμένως αγγίξει επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2023.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές, καθώς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αποτελούν σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος χρήματος.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς κρατικών ομολόγων ύψους έως 6 δισ. δολαρίων, όμως η κίνηση δεν κατάφερε να ανακόψει ουσιαστικά την άνοδο των αποδόσεων. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εστιάζουν περισσότερο στις θεμελιώδεις πιέσεις που δημιουργούν ο πληθωρισμός και η μεγάλη προσφορά κρατικού χρέους παρά στη βελτίωση της ρευστότητας που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα επαναγορών.

Τα βλέμματα τώρα στον αμερικανικό πληθωρισμό

Το επόμενο μεγάλο τεστ για τις αγορές έρχεται από τις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές αναμένουν αρχικά τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) και στη συνέχεια τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI). Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια δημιουργεί ήδη ανησυχίες ότι οι ενεργειακές πιέσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις τελικές τιμές καταναλωτή. Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις τιμές άλλων εμπορευμάτων, καθώς ενδεχόμενη ευρύτερη άνοδος του κόστους πρώτων υλών θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για περισσότερο χρόνο.

Η Ιαπωνία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ιαπωνία, καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για πιθανή περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ).

Το γεν έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχήματα για άνοδο των επιτοκίων στην Ιαπωνία. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, καθώς οι Ιάπωνες επενδυτές αποτελούν σημαντική δύναμη στις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους.

Έτσι, οι ασιατικές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο μείγμα πιέσεων: ακριβότερη ενέργεια, υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων, αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες και αβεβαιότητα γύρω από την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Με τη Wall Street να έχει ήδη καταγράψει τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, οι επενδυτές αναζητούν πλέον στα νέα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό ενδείξεις για το εάν η πρόσφατη διόρθωση θα παραμείνει περιορισμένη ή θα εξελιχθεί σε ευρύτερη ανατιμολόγηση των αγορών.