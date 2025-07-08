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Το μπέρδεμα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι εσωτερικές περιπλοκές
Ανεμοδείκτης
04:58 - 08 Ιουλ 2025

Το μπέρδεμα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι εσωτερικές περιπλοκές

Άγγελος Κωβαίος
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Τείνει να λησμονείται, όμως η ρευστότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι επιδιώξεις της Τουρκίας στη Συρία και στη Λιβύη, είναι πολύ σοβαρότερες παράμετροι της επικαιρότητας από τα όσα κατά κανόνα προβάλλονται στα ΜΜΕ.

Είναι προφανές ότι όλα όσα εξελίσσονται υποβάλλουν την κυβέρνηση σε μία μεγάλη δοκιμασία και συνθέτουν μία μάλλον δύσκολη διπλωματική άσκηση. Και από το πρόσφατο ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι οι εκκρεμότητες και οι αβεβαιότητες στο θέμα των θαλασσίων ζωνών είναι πολλές και οι προκλήσεις σοβαρές.

Δεν λείπουν πάντως και οι επισημάνσεις διπλωματικών αναλυτών, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα έχει μείνει πίσω από την πρώτη γραμμή των εξελίξεων στο μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Ορισμένοι μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σοβαρών περιπλοκών και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό…

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 16:04
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