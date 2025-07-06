Συνάντηση Γεραπετρίτη - Χαφτάρ για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και μεταναστευτικό

Τη Βεγγάζη επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, Στρατάρχη Χαφτάρ.

Με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών σήμερα στη Βεγγάζη και την Τρίτη 15 Ιουλίου στην Τρίπολη, η Ελλάδα σύμφωνα με το ΥΠΕΞ δείχνει τον δρόμο των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και συγχρόνως, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ενωση στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία νέου δρόμου για τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Στην ενίσχυση των σχέσεων των δυο χωρών εστίασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον Στρατάρχη Χαφτάρ.

Σε δήλωσή του ο υπουργός ανέφερε: «Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντηθώ στη Βεγγάζη με τον ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαφτάρ, καθώς επίσης και μέλη της οικογένειάς τους υπό την θεσμική τους ιδιότητα.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταναστευτικό, τις θαλάσσιες ζώνες, καθώς επίσης και τη διμερή μας συνεργασία. Mε τη Λιβύη μας συνδέουν κοινές ιστορικές παραδόσεις και ρίζες. Μας συνδέει επίσης, η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο, καθώς και το ζήτημα που έχει να κάνει με μια Μεσόγειο της ειρήνης και της ευημερίας των λαών.

Θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο αυτό την αδιατάρακτη σχέση μας και ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε και απτά αποτελέσματα για την πρόοδο των σχέσεών μας».