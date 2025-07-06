ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Γεραπετρίτη - Χαφτάρ για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και μεταναστευτικό
Πολιτική
16:11 - 06 Ιουλ 2025

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Χαφτάρ για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη Βεγγάζη επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, Στρατάρχη Χαφτάρ.

Με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών σήμερα στη Βεγγάζη και την Τρίτη 15 Ιουλίου στην Τρίπολη, η Ελλάδα σύμφωνα με το ΥΠΕΞ δείχνει τον δρόμο των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και συγχρόνως, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ενωση στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία νέου δρόμου για τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Στην ενίσχυση των σχέσεων των δυο χωρών εστίασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον Στρατάρχη Χαφτάρ.

Σε δήλωσή του ο υπουργός ανέφερε: «Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντηθώ στη Βεγγάζη με τον ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαφτάρ, καθώς επίσης και μέλη της οικογένειάς τους υπό την θεσμική τους ιδιότητα.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταναστευτικό, τις θαλάσσιες ζώνες, καθώς επίσης και τη διμερή μας συνεργασία. Mε τη Λιβύη μας συνδέουν κοινές ιστορικές παραδόσεις και ρίζες. Μας συνδέει επίσης, η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο, καθώς και το ζήτημα που έχει να κάνει με μια Μεσόγειο της ειρήνης και της ευημερίας των λαών.

Θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο αυτό την αδιατάρακτη σχέση μας και ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε και απτά αποτελέσματα για την πρόοδο των σχέσεών μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο
Πολιτική

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ