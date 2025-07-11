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Η μάταιη απόπειρα της κυβέρνησης να «μαζέψει» τις απώλειες από τα δεξιά
Ανεμοδείκτης
13:14 - 11 Ιουλ 2025

Η μάταιη απόπειρα της κυβέρνησης να «μαζέψει» τις απώλειες από τα δεξιά

Άγγελος Κωβαίος
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Δεν θα ήταν υπερβολική η εκτίμηση ότι η κυβέρνηση βρήκε (ή επιχειρεί να βρει) μία επικοινωνιακή διέξοδο στο μεταναστευτικό, δεδομένης της έντονης πίεσης που δέχεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δεξιά στροφή στη ρητορική της και οι επιλογές του νέου υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, η ψήφιση της τροπολογίας για την αναστολή της παροχής ασύλου και η συνακόλουθη πολιτική αντιπαράθεση, σηκώνουν πολλή συζήτηση και πάντως τα όποια αποτελέσματα θα φανούν συντομότερα ή αργότερα.

Η κριτική του Βαγγέλη Βενιζέλου για τη νομική διάσταση του θέματος δεσπόζει μέχρι στιγμής στην κατά τα άλλα επιδερμική συζήτηση και αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι στο Μαξίμου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται μία πραγματικότητα – κρίνοντας και από τις πρόσφατες επιλογές του Πρωθυπουργού για το χαρτοφυλάκιο της μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτή η πραγματικότητα είναι ότι οι απώλειες που έχει η κυβέρνηση προς τα δεξιά της είναι μάλλον οριστικές και μη αναστρέψιμες…

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 14:04
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