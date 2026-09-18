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Ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την αναβάθμιση – Πέντε ακόμη ελληνικές μετοχές στον Stoxx 600
Αναλύσεις
13:58 - 18 Σεπ 2026

Ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την αναβάθμιση – Πέντε ακόμη ελληνικές μετοχές στον Stoxx 600

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ώθηση αναμένεται να λάβουν οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές, καθώς από τη Δευτέρα επιστρέφουν στον κορυφαίο ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600, περίπου μία δεκαετία μετά την υποβάθμιση της Ελλάδας στις αναδυόμενες αγορές.

Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank επανεντάσσονται στον δείκτη, καθώς τίθεται σε ισχύ η αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς από τη Stoxx στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευρύνει τη βάση των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στις ελληνικές μετοχές, καθώς ανοίγει τον δρόμο τόσο για παθητικά κεφάλαια που παρακολουθούν μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες όσο και για ενεργούς διαχειριστές που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές.

Από την κρίση στην επιστροφή

Η επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες αποτυπώνει την εντυπωσιακή ανάκαμψη του κλάδου μετά την κρίση χρέους.

Το 2015, εν μέσω της ελληνικής κρίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό για πέντε εβδομάδες, ενώ η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων είχε οδηγήσει τις τραπεζικές μετοχές σε κατάρρευση, με απώλειες που έφτασαν το 94%.

Έκτοτε, η ελληνική οικονομία έχει διανύσει σημαντική απόσταση, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Σε αυτό το διάστημα, ο δείκτης FTSE ATHEX Banks έχει καταγράψει άνοδο άνω του 400%.

«Σταδιακά, αλλά σταθερά, η Ελλάδα πέρασε από την κρίση στην ανάπτυξη και πλέον δεν αποτελεί ιστορία αναδιάρθρωσης», δήλωσε η Eglé Fredriksson, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην East Capital Group.

Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός συγκρίσιμων αποτιμήσεων και ταχύτερης ανάπτυξης δημιουργεί ένα ελκυστικό προφίλ για την Ελλάδα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο επίκεντρο η Πειραιώς

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στις επιμέρους προοπτικές των τραπεζών. Ο Joe Faraday, επικεφαλής ευρωπαϊκών μετοχών στην Baillie Gifford, ξεχωρίζει την Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της ταχείας ανάπτυξής της στον εταιρικό δανεισμό και των εσόδων από προμήθειες.

«Τα χρόνια που δαπανήθηκαν για τη μάχη της επιβίωσης δημιούργησαν μια κουλτούρα προσανατολισμένη στις επιδόσεις, η οποία είναι σπάνια στον τραπεζικό κλάδο και σήμερα συνδυάζεται με μια πολύ πιο υγιή ελληνική οικονομία», ανέφερε.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη καταγράψει ισχυρές επιδόσεις φέτος, με τις μετοχές και των τεσσάρων να σημειώνουν άνοδο άνω του 30%. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Euro Stoxx Banks, στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν, ενισχύεται κατά περίπου 22%.

«Η Ελλάδα προσφέρει μία από τις πιο ελκυστικές τραπεζικές αγορές στην Ευρώπη, με στήριξη από την ανάπτυξη του ΑΕΠ που καθοδηγείται από τις επενδύσεις, καθώς και από έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη», έγραψαν αναλυτές της Jefferies, μεταξύ των οποίων και ο Alexander Demetriou.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές. Σύμφωνα με τις συναινετικές προβλέψεις του Bloomberg, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, έναντι 1,2% για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοίχημα τα παθητικά κεφάλαια

Η ένταξη στον Stoxx Europe 600 αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις εισροές στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της JPMorgan Chase, οι τέσσερις τράπεζες θα μπορούσαν συνολικά να προσελκύσουν περίπου 2,2 δισ. δολάρια από παθητικά κεφάλαια.

Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με αρκετούς ευρωπαϊκούς ομίλους.

Ο μέσος δείκτης τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στις 1,3 φορές, περίπου 20% χαμηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη των ιταλικών τραπεζών και σχεδόν 30% χαμηλότερα από εκείνον των ισπανικών, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Θετικές οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Η ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου αποτυπώνεται και στις αξιολογήσεις των αναλυτών. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκεντρώνουν κατά κύριο λόγο θετικές συστάσεις μεταξύ των αναλυτών που παρακολουθεί το Bloomberg.

Ο Alfredo Alonso της Deutsche Bank διατηρεί σύσταση «buy» και για τις τέσσερις τράπεζες, επικαλούμενος τα ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και τις αναβαθμίσεις των προβλέψεων για ορισμένες από αυτές.

«Ο κλάδος προσφέρει σαφή ορατότητα ως προς τα κέρδη, η οποία, κατά την άποψή μας, εξακολουθεί να μην αποτιμάται επαρκώς, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη ανάπτυξη που αναμένεται στο μέλλον σε σχέση με πολλούς ευρωπαϊκούς ομολόγους», έγραψε ο Alonso.

Οι κίνδυνοι και ο επόμενος καταλύτης

Παρά το θετικό momentum, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί. Σε πρόσφατη έκθεσή τους, στρατηγικοί αναλυτές και οικονομολόγοι της Morgan Stanley, μεταξύ των οποίων οι Matthew Nguyen και Chiara Zangarelli, σημείωσαν ότι η ισορροπία των κινδύνων γίνεται λιγότερο μονόπλευρη όσο πλησιάζει το 2027.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το επενδυτικό trade που συνδέεται με την αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες αναμένεται να ωριμάσει, ενώ το πολιτικό σκηνικό ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο ενόψει των εκλογών.

Παράλληλα, ένας ακόμη σημαντικός καταλύτης για την ελληνική αγορά βρίσκεται μπροστά. Ο πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών MSCI αναμένεται να αναβαθμίσει επίσημα την Ελλάδα από την κατηγορία των αναδυόμενων σε εκείνη των ανεπτυγμένων αγορών τον Μάιο του 2027.

Η Morgan Stanley χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή σημαντικό ορόσημο για τους Ευρωπαίους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμώντας ότι η επίδρασή της μπορεί να είναι σημαντικότερη από εκείνη της αναβάθμισης της Stoxx.

Πέντε ακόμη ελληνικές μετοχές στον Stoxx 600

Στον Stoxx Europe 600 αναμένεται να ενταχθούν από τη Δευτέρα και πέντε ακόμη ελληνικές εταιρείες.

Πρόκειται για τη Metlen Energy & Metals, τη ΔΕΗ, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη Motor Oil και τη Jumbo, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες.

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