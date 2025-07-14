ΧΑ: Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και «πολιορκία» της ισχυρής αντίστασης στις 1972-1991 μονάδες

Υποχώρηση κατά 0,44% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 1960,17 μονάδες (στο +2,19% ο ΓΔ & στο 5% οι τράπεζες, στο +33,37% ο ΓΔ & στο +64,16% οι τράπεζες) διακόπτοντας το σερί των 8 συνεχόμενων συνεδριάσεων.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,0 εκ. ευρώ. Οι πωλητές επέβαλαν την υπεροπλία τους σε όλη τη διάρκεια με το ΓΔ να κινείται μόνο σε αρνητικό έδαφος αλλά σε ελεγχόμενο και μικρό εύρος μεταβλητότητα που ήταν μόλις 11 μονάδες, με ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών και άλλων blue chips.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,399% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,72%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,28%).

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (-1,83%), η ΔΕΗ (-0,75%), η Metlen (-1,42%), o OTE (-1,48%), η ΕΛΧΑ (-1,67%), η Optima (-3,23%) και η Τράπεζα Κύπρου (-1,80%).

Στον αντίποδα, κατέγραψε η Helleniq Energy (+0,85%), η ΕΕΕ (+0,40%), η ΕΥΔΣΠ (+1,20%), ο Σαράντης (+3,53%), ο Aktor (+2,11%), η Aegean (+0,63%) αλλά και η Αττικής (+3,73%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 47 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν.

Δασμούς 30% επιβάλει ο Τραμπ στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η Κομισιόν δεν ανταποδίδει προσβλέποντας σε εμπορική συμφωνία ως τις 1/8 μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε.

Σε πλήρη εξέλιξη η πολιορκία της ισχυρής αντίστασης των 1972-1991 μονάδων του Γ.Δ. με ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κίνησή του στο ξεκίνημα της εβδομάδος.