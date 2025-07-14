Axios: Ο Τραμπ αποφάσισε να δώσει «επιθετικά όπλα» στον Ζελένσκι

Η "έκπληξη" που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ουκρανικό, θα αφορά σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ στην απόφασή του να διατεθούν στην Ουκρανία "επιθετικά" όπλα, μεταβάλλοντας άρδην τη στάση του μέχρι τώρα όσον αφορά τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Την παραπάνω πληροφορία μετέδωσε το πρακτορείο Axios, με τον Λευκό Οίκο να αρνείται να τη σχολιάσει.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι τα όπλα θα αλλάξουν την πορεία του πολέμου και τους υπολογισμούς του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Οι πηγές δήλωσαν στο Axios ότι έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το σχέδιο είναι πιθανό να περιλαμβάνει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να φτάσουν σε στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Ωστόσο, τόνισαν ότι δεν ήταν ενήμερες για την τελική απόφαση του προέδρου.

"Ο Τραμπ είναι πραγματικά τσαντισμένος με τον Πούτιν. Η ανακοίνωσή του αύριο θα είναι πολύ επιθετική", δήλωσε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ στο Axios.

Σύμφωνα πάντα με τον ιστότοπο, το σχέδιο θα παρουσιαστεί σε μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, και περιλαμβάνει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών που θα πληρώνουν για τα αμερικανικά όπλα που θα σταλούν στην Ουκρανία.

Το σχέδιο προτάθηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ πριν από δύο εβδομάδες.