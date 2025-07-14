Παπασταύρου: Συνεχίζεται απρόσκοπτα η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Το ζήτημα της ΑΟΖ με τη Λιβύη “πρέπει να διευθετηθεί με όρους διεθνούς δικαίου” τόνισε μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (14/7) στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας μάλιστα ότι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα συνεχίζεται απρόσκοπτα, μετά και την πρόσφατη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, που αμφισβητεί τη μέση γραμμή θαλάσσιας οριοθέτησης νοτίως της Κρήτης.

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο, υπεύθυνα και αποφασιστικά. Οι αντιδράσεις βασίζονται σε άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες και απορρίπτονται. Θα υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών στον ΟΗΕ», ανέφερε ο υπουργός.

Σε ερώτηση για τον χάρτη που δημοσιεύτηκε από τη λιβυκή πλευρά, απάντησε: «Ακόμα και σήμερα, στον επίσημο διαγωνισμό του λιβυκού Οργανισμού Πετρελαίου, τα οικόπεδα σέβονται τη μέση γραμμή. Η Λιβύη δεν θέλει να διακινδυνεύσει την επανένταξή της στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων παραβιάζοντας διεθνείς κανόνες».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ανησυχίας από ευρωπαϊκές ή αμερικανικές εταιρείες, δήλωσε: «Οι διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί γνωρίζουν καλά πού επενδύουν. Δεν κάνουν ευκαιριακές ενέργειες». Παρέπεμψε, μάλιστα, στην αναμενόμενη επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στις 6-7 Νοεμβρίου, καθώς και στη συνάντησή του με τον επικεφαλής του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας.

Σε ότι αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε μεταξύ άλλων πως “πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα τρία από τα τέσσερα απαραίτητα στάδια”.

Ειδικότερα, εξήγησε ότι τον Απρίλιο υιοθετήθηκε η Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο, ορίστηκαν τέσσερις θαλάσσιες ενότητες (δύο στο Αιγαίο, μία νότια της Κρήτης και μία στο Ιόνιο) και στη συνέχεια καθορίστηκαν τα κριτήρια για τον σχεδιασμό των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων.

«Αυτό που απομένει τώρα είναι η κατάρτιση των πλαισίων, κάτι που απαιτεί περιβαλλοντικές μελέτες και χρόνο. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη», διευκρίνισε.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι το σχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα θα παρουσιαστεί εντός του καλοκαιριού και υπογράμμισε πως «η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι κομμάτι του DNA μας. Δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε κάθε ενέργεια, αλλά να τις βλέπουμε στην ορθή τους διάσταση».

Αναφερόμενος στη συνεδρίαση των ευρωπαϊκών χωρών για το κόστος ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε Task Force με συμμετοχή κυβερνήσεων, ρυθμιστών και διαχειριστών.

«Καταγράφηκε η ανισότητα τιμών μεταξύ Νοτιοανατολικής και Βόρειας Ευρώπης. Πλέον υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει σύγκλιση. Στην πράξη, η αφετηριακή τιμή μπορεί να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», είπε.