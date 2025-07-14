ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Αναγκαία η άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Πολιτική
10:23 - 14 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Αναγκαία η άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λόγω της προφανούς αδυναμίας της πλατφόρμας να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο εργασίας, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. 

Οι λογιστές-φοροτεχνικοί προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, υποχρεώνονται να εργάζονται μεταμεσονύχτιες ώρες, αναμένοντας πότε το σύστημα θα λειτουργήσει μετά από σειρά διακοπών.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, για πρώτη χρονιά, οι δηλώσεις των επαγγελματιών είναι «κλειδωμένες» με τα δεδομένα του myDATA, καθιστώντας κάθε αναγκαία διόρθωση εξαιρετικά χρονοβόρα. Απαιτείται από 1 έως και 2 ημέρες ώστε οι αλλαγές να περαστούν στο έντυπο Ε3 και να καταστεί εφικτή η υποβολή της δήλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθίσταται απολύτως απαραίτητη η άμεση ανακοίνωση της μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουλίου 2025. Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη παράταση η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης (31/7) δεν τίθεται δημοσιονομικό ζήτημα.

Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ενεργήσουν άμεσα, προστατεύοντας την αποτελεσματική λειτουργία του φορολογικού συστήματος και σεβόμενοι την υγεία και αξιοπρέπεια των επαγγελματιών του κλάδου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης
Πολιτική

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
06/08/2026 - 13:18

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά – Στάση αναμονής για το επόμενο ανοδικό βήμα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 13:13

Nέο ουκρανικό «χτύπημα» στη ρωσική ενδοχώρα – Στόχος δύο μεγάλα διυλιστήρια εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 12:57

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 12:30

Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Πολιτική
06/08/2026 - 12:07

Μητσοτάκης; Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ναυτιλία
06/08/2026 - 11:58

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

Οικονομία
06/08/2026 - 11:47

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος

Πολιτική
06/08/2026 - 11:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Πολιτική
06/08/2026 - 11:27

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 11:18

ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Περιβάλλον
06/08/2026 - 11:16

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση
06/08/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Οικονομία
06/08/2026 - 11:07

ΥΠΕΘΟ: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 11:03

Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 10:45

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 10:45

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:37

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Πολιτική
06/08/2026 - 10:28

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Ειδήσεις
06/08/2026 - 10:25

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Αναλύσεις
06/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ