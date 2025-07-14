ΠΑΣΟΚ: Αναγκαία η άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λόγω της προφανούς αδυναμίας της πλατφόρμας να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο εργασίας, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Οι λογιστές-φοροτεχνικοί προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, υποχρεώνονται να εργάζονται μεταμεσονύχτιες ώρες, αναμένοντας πότε το σύστημα θα λειτουργήσει μετά από σειρά διακοπών.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, για πρώτη χρονιά, οι δηλώσεις των επαγγελματιών είναι «κλειδωμένες» με τα δεδομένα του myDATA, καθιστώντας κάθε αναγκαία διόρθωση εξαιρετικά χρονοβόρα. Απαιτείται από 1 έως και 2 ημέρες ώστε οι αλλαγές να περαστούν στο έντυπο Ε3 και να καταστεί εφικτή η υποβολή της δήλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθίσταται απολύτως απαραίτητη η άμεση ανακοίνωση της μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουλίου 2025. Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη παράταση η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης (31/7) δεν τίθεται δημοσιονομικό ζήτημα.

Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ενεργήσουν άμεσα, προστατεύοντας την αποτελεσματική λειτουργία του φορολογικού συστήματος και σεβόμενοι την υγεία και αξιοπρέπεια των επαγγελματιών του κλάδου.