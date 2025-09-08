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Άλλο οι φοροελαφρύνσεις, άλλο το δημογραφικό
Ανεμοδείκτης
12:59 - 08 Σεπ 2025

Άλλο οι φοροελαφρύνσεις, άλλο το δημογραφικό

Άγγελος Κωβαίος
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Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έβαλαν τέλος στην παραφιλολογία και τη φημολογία των προηγουμένων μηνών, έδειξαν τις προτεραιότητές του και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης και πλέον ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να υπολογίσει και να γνωρίζει αν, πόσο και με ποιο τρόπο θα ωφεληθεί.

Δύσκολα μπορεί κανείς να απορρίψει τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο (6/9) και εξειδίκευσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τη Δευτέρα (8/9).

Αξίζει ωστόσο μία υποσημείωση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις φοροελαφρύνσεις που παρουσιάστηκαν (και) ως μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού: Εκείνοι που ευεργετούνται είναι σαφέστατα όσοι ήδη έχουν δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά. Το αν οι φοροελαφρύνσεις θα λειτουργήσουν όμως ως κίνητρο για την απόκτηση τέκνων είναι μάλλον αμφίβολο και, πάντως, η διαχείριση του δημογραφικού δεν μπορεί και δεν νοείται να περιορίζεται σε αυτά…

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 13:19
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