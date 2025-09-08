Άλλο οι φοροελαφρύνσεις, άλλο το δημογραφικό

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έβαλαν τέλος στην παραφιλολογία και τη φημολογία των προηγουμένων μηνών, έδειξαν τις προτεραιότητές του και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης και πλέον ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να υπολογίσει και να γνωρίζει αν, πόσο και με ποιο τρόπο θα ωφεληθεί.

Δύσκολα μπορεί κανείς να απορρίψει τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο (6/9) και εξειδίκευσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τη Δευτέρα (8/9).

Αξίζει ωστόσο μία υποσημείωση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις φοροελαφρύνσεις που παρουσιάστηκαν (και) ως μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού: Εκείνοι που ευεργετούνται είναι σαφέστατα όσοι ήδη έχουν δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά. Το αν οι φοροελαφρύνσεις θα λειτουργήσουν όμως ως κίνητρο για την απόκτηση τέκνων είναι μάλλον αμφίβολο και, πάντως, η διαχείριση του δημογραφικού δεν μπορεί και δεν νοείται να περιορίζεται σε αυτά…