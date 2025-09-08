Άλλο οι φοροελαφρύνσεις, άλλο το δημογραφικό

Δύσκολα μπορεί κανείς να απορρίψει τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο (6/9) και εξειδίκευσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τη Δευτέρα (8/9).
Αξίζει ωστόσο μία υποσημείωση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις φοροελαφρύνσεις που παρουσιάστηκαν (και) ως μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού: Εκείνοι που ευεργετούνται είναι σαφέστατα όσοι ήδη έχουν δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά. Το αν οι φοροελαφρύνσεις θα λειτουργήσουν όμως ως κίνητρο για την απόκτηση τέκνων είναι μάλλον αμφίβολο και, πάντως, η διαχείριση του δημογραφικού δεν μπορεί και δεν νοείται να περιορίζεται σε αυτά…