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ΔΕΘ 2025: Ο «χάρτης» των εξαγγελιών Μητσοτάκη και το κάλεσμα για συναίνεση σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις
Οικονομία
09:54 - 07 Σεπ 2025

ΔΕΘ 2025: Ο «χάρτης» των εξαγγελιών Μητσοτάκη και το κάλεσμα για συναίνεση σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο (7/9) ότι η κυβέρνηση προωθεί τη «μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης», ενώ παρουσίασε και ένα πακέτο μέτρων συνολικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ, το οποίο φτάνει σωρευτικά τα 2,46 δισ. ευρώ το 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τέσσερις μεταρρυθμιστικές τομές που αφορούν το Εθνικό Απολυτήριο, το ΕΣΥ, την Ενέργεια και τους Πολεοδομικούς Χάρτες, καλώντας μάλιστα την αντιπολίτευση σε συναίνεση. Αν και τυπικά δεν απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την ψήφιση των μεταρρυθμίσεων, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να επιδιώκει να ρίξει «γέφυρες» προς το ΠΑΣΟΚ, παραπέμποντας στη διχογνωμία του κόμματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση κλίματος συνεννόησης, αν και η οποιαδήποτε συνεργασία φαντάζει δύσκολη μετά την επεισοδιακή ψηφοφορία στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεντρική τομή θεωρείται πάντως το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο -όπως είπε ο πρωθυπουργός- ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Αν και συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει ακόμη κατατεθεί, η πρώτη σκέψη αφορά την ποσοστιαία μετατόπιση της βαθμολογίας και από τις υπόλοιπες τάξεις του λυκείου. Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό απολυτήριο αποτελεί ήδη θέση του ΠΑΣΟΚ,

Φορολογικά μέτρα

Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026 έως την άνοιξη του 2027.

  • Από τον Ιανουάριο του 2026: μείωση παρακράτησης φόρου για περίπου 4 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους.
  • Από το 2027: οι νέοι φορολογικοί συντελεστές θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις.
  • Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
  • Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Η νέα φορολογική κλίμακα μειώνει τον φόρο ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, ενώ θεσπίζεται μηδενικός συντελεστής για πολύτεκνους. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται σε 8%. Συγκεκριμένα:

  • Έως 20.000 ευρώ εισόδημα, χωρίς παιδιά: μείωση 8%.
  • Οικογένειες με 1 παιδί: μείωση 17%.
  • Με 2 παιδιά: μείωση 28%.
  • Με 3 παιδιά: μείωση 68%.
  • Πολύτεκνοι: μείωση 100%.

Συντάξεις

Για την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027.

Ξεχωρίζει, επίσης, η παρέμβαση για την αναζωογόνηση της περιφέρειας:

  • μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε ακριτικά νησιά (Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο),
  • κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε χωριά της επαρχίας σε όλη την επικράτεια.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθούν κίνητρα ώστε περισσότεροι νέοι να μετοικήσουν στην επαρχία, αποτρέποντας την ερημοποίηση των περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός έριξε τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης για την απαίτησή της για επαναφορά 13ου μισθού, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση δεν είναι βιώσιμη και ότι ο σωστός δρόμος είναι εκείνος της μείωσης των φόρων. Υπογράμμισε δε ότι από τα φορολογικά μέτρα επωφελούνται και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, καθώς στην εξειδίκευση των μέτρων, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα (8/9) στο Υπουργείο Οικονομικών.

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