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Οι φοροελαφρύνσεις έρχονται, οι δημοσκοπήσεις αναμένονται, όμως άλλα είναι τα κρίσιμα
Ανεμοδείκτης
12:46 - 10 Σεπ 2025

Οι φοροελαφρύνσεις έρχονται, οι δημοσκοπήσεις αναμένονται, όμως άλλα είναι τα κρίσιμα

Άγγελος Κωβαίος
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Μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη – Πιερρακάκη και τη διαμόρφωση μίας γενικής αίσθησης για το τι ακριβώς σημαίνουν οι φοροελαφρύνσεις που έρχονται από αρχές του '26 και τα λοιπά που έγιναν γνωστά στη ΔΕΘ, η εξέλιξη θα είναι (για λίγο καιρό) γραμμική.

Η κυβέρνηση θα επενδύσει πολιτικά σε όλα αυτά, η αντιπολίτευση θα προσπαθεί να τα υποβαθμίσει και όλοι θα αναμένουν τις πρώτες μετρήσεις που ήδη «τρέχουν». Οι πιο ψύχραιμοι εφιστούν την προσοχή και εκτιμούν ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποια θεαματική εκτόξευση της κυβέρνησης, αλλά η σταθεροποίηση πέριξ του 30%, έστω και λίγο χαμηλότερα, δεν θα είναι και άνευ σημασίας.

Το θέμα είναι ότι έπειτα και από αυτό το στάδιο, οι εξελίξεις μάλλον θα επηρεαστούν περισσότερο από εξωγενείς παράγοντες, παρά από τους άνευ ουσίας εγχώριους καβγάδες. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με την πολιτική κρίση στη Γαλλία και τι θα σημάνει αυτή για την Ευρώπη, την νέα τροπή στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, το βραχυκυκλωμένο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, τις προσεχείς εκλογές στη Μολδαβία (ναι, στη Μολδαβία) και βλέπουμε…

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 13:17
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