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Νέος κύκλος πλειστηριασμών: Στο επίκεντρο η Μύκονος- Οι ημερομηνίες και τα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί
Ακίνητα
08:19 - 16 Σεπ 2026

Νέος κύκλος πλειστηριασμών: Στο επίκεντρο η Μύκονος- Οι ημερομηνίες και τα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί

Γιώργος Αλεξάκης
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Το ηλεκτρονικό «σφυρί» της Εφορίας χτυπά ξανά. Η ΑΑΔΕ ανοίγει νέο κύκλο πλειστηριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο, με συνολικά 56 ακίνητα να έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό έως το τέλος του έτους.

Η επανεκκίνηση των πλειστηριασμών έρχεται, μάλιστα, την ώρα που η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να ενισχύσει την πίεση προς τους οφειλέτες που δεν έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών τους.

Παράλληλα, παραμένει διαθέσιμη η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023, χωρίς μέχρι στιγμής η συμμετοχή να έχει κινηθεί στα επίπεδα που αναμένονταν, κάτι που επιβεβαιώνει τις ενστάσεις για την αρχιτεκτονική της ρύθμισης, που έχουν καταθέσει οι φορείς της αγοράς.

Πάντως, η δυνατότητα ρύθμισης παραμένει ανοιχτή, όμως για όσους δεν τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους ενεργοποιούνται σταδιακά τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

56 ακίνητα στον προγραμματισμό

Στο μεταξύ, στον κατάλογο της ΑΑΔΕ βρίσκονται 56 ακίνητα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, από οικόπεδα και αγροτεμάχια έως κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και κτίρια.

Οι τιμές πρώτης προσφοράς παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, ξεκινώντας από μόλις 1.000 ευρώ και φτάνοντας σε επίπεδα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο βάρος στην πρώτη φάση του προγράμματος έχουν τα ακίνητα της Μυκόνου, ενώ στη συνέχεια οι πλειστηριασμοί επεκτείνονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Δράμα, Λάρισα, Χανιά και Ηράκλειο.

Πρεμιέρα με επτά πλειστηριασμούς

Έτσι, ο νέος κύκλος ξεκινά σήμερα με επτά ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Στη Μύκονο βρίσκονται ορισμένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ακίνητα της σημερινής διαδικασίας. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ακίνητα στο Λειβάδι και το Καλό Λειβάδι, επιφάνειας 2.873,98 και 5.852,98 τ.μ., με τις τιμές πρώτης προσφοράς να κυμαίνονται από 59.000 έως 553.000 ευρώ.

Στα Βουνάκια Μυκόνου εκπλειστηριάζεται περιμανδρωμένος αγρός 4.400,40 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 370.000 ευρώ.

Στον Νέο Κόσμο, στο ηλεκτρονικό σφυρί βγαίνει οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο, με τιμή πρώτης προσφοράς 1,247 εκατ. ευρώ.

Στη Μαγούλα, η διαδικασία αφορά μεζονέτα 167 τ.μ. σε οικόπεδο 478 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 433.000 ευρώ.

Οι επόμενες ημερομηνίες

Ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ συνεχίζεται τους επόμενους μήνες με δεκάδες ακόμη πλειστηριασμούς.

17 Σεπτεμβρίου – 9 πλειστηριασμοί

Όλα τα ακίνητα βρίσκονται στην Προσοτσάνη Δράμας. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλαιά κατοικία και αποθήκη. Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν τις 20.000 ευρώ. Μεγαλύτερο ακίνητο είναι αγροτεμάχιο 10.533 τ.μ.

14 Οκτωβρίου – Κερατσίνι

Ένα οικόπεδο 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο βγαίνει σε πλειστηριασμό, με τιμή πρώτης προσφοράς 778.000 ευρώ.

4 Νοεμβρίου – Λαγκαδάς

Στο Καβαλλάρι του Δήμου Λαγκαδά εκπλειστηριάζεται αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ.

11 Νοεμβρίου – 14 πλειστηριασμοί

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακίνητα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Κολωνό, Άγιο Βασίλειο και Χανιά. Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 4.800 ευρώ και φτάνουν τις 595.200 ευρώ.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διαμέρισμα 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή, διαμερίσματα στον Κολωνό, αποθηκευτικοί χώροι στο Μαρούσι και οικόπεδο με οικοδομή 3.931,29 τ.μ. στον Δήμο Κανδάνου Χανίων.

18 Νοεμβρίου – 17 πλειστηριασμοί

Στο επίκεντρο βρίσκονται αγροτεμάχια στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής και στην περιοχή Κομίτσα–Ουρανούπολη. Οι εκτάσεις κυμαίνονται από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ., ενώ οι τιμές ξεκινούν από 15.000 ευρώ και φτάνουν τις 365.000 ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης αγροτεμάχιο με βιοτεχνία επεξεργασίας αμυγδάλων στην Όσσα, καθώς και αγρός με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

25 Νοεμβρίου – 3 πλειστηριασμοί

Μεταξύ των ακινήτων είναι τα δύο τρίτα οικοπέδου 1.893 τ.μ. στο Ελευθέριο–Κορδελιό, με τιμή πρώτης προσφοράς 238.000 ευρώ, καθώς και ποσοστά 7/8 εξ αδιαιρέτου σε δύο οικόπεδα στην Αθήνα, με τιμές 488.000 και 238.000 ευρώ.

9 Δεκεμβρίου – Πειραιάς

Στο ηλεκτρονικό σφυρί βγαίνει επαγγελματικός χώρος γραφείων 299 τ.μ. στον τρίτο όροφο κτιρίου επί της Καποδιστρίου 2, με τιμή εκκίνησης 327.000 ευρώ.

16 Δεκεμβρίου – Ηράκλειο

Ο προγραμματισμός ολοκληρώνεται με τρεις πλειστηριασμούς ακινήτων στο Ηράκλειο, επιφάνειας 44, 135 και 158 τ.μ. Οι τιμές πρώτης προσφοράς διαμορφώνονται σε 392.300, 345.700 και 697.750 ευρώ αντίστοιχα.

Οι 72 δόσεις και η προϋπόθεση για τα νέα χρέη

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιότερες οφειλές έως το τέλος του 2023. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη προϋπόθεση για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση: οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιηθεί.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω ένταξης των συγκεκριμένων οφειλών στην πάγια ρύθμιση.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που επηρεάζουν την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, καθώς δεν αρκεί η τακτοποίηση μόνο των παλαιών χρεών.

Από την οφειλή στην κατάσχεση και τον πλειστηριασμό

Η εμφάνιση ενός ακινήτου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ωστόσο, αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, η φορολογική διοίκηση μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να προχωρήσει σε μέτρα όπως δεσμεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Στην περίπτωση των ακινήτων, προηγείται η κατάσχεση και στη συνέχεια ακολουθεί ο πλειστηριασμός. Κατά κανόνα, όμως, πριν από την έναρξη πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται η κοινοποίηση στον φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης καταβολής της οφειλής ή υπερημερίας.

Για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών ισχύει διαφορετικό καθεστώς, καθώς δεν απαιτείται αντίστοιχη προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε περιπτώσεις, βέβαια, όπου η φορολογική διοίκηση κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να μην εισπραχθεί η οφειλή, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης ενεργοποίησης των μέτρων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων πριν από την ειδοποίηση του οφειλέτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 11:21
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