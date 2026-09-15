ΧΑ: Η διατήρηση της στήριξης των 2680 μονάδων διατηρεί τη βραχυπρόθεσμα ανοδική τάση

Υποχώρηση κατά 1,16% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2694,96 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 325,96 εκ. ευρώ.

Με την τιμή του πετρελαίου brent στα $109 /βαρέλι και τα τις αποδόσεις των ομολόγων να συνεχίζουν την ανοδική πορεία του, τα φοβικά σύνδρομα στις αγορές είναι αναμενόμενα. Ευλόγως, οι διεθνείς αγορές, ανάμεσά τους και οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να υποχωρεί καταγράφοντας λίγο μετά τις 2μμ το χαμηλό ημέρας στις 2690 μονάδες. Η αντίδραση των αγοραστών επανέφερε το ΓΔ πάνω από τις 2700 μονάδες, όμως στο κλείσιμο των δημοπρασιών επανήλθε χαμηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 4,295% (στο 4,40% τα ιταλικά και στο 4,50% τα γαλλικά). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,19%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,67%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-2,01%), ο Aktor 9-2,30%), η Cenergy (-4,01%), η Credia (- 2,53%), o Τιτάν (-2,32%), η Aegean (-3,02%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-3,97%), η ΕΥΔΑΠ (-3,50%), η Lamda (-4,81%) και το ΔΑΑ (-1,76%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+2,28%), ο ΟΤΕ (+0,76%) και η ΕΧΑΕ (+2,63%). Απολογιστικά, 19 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 88 εκείνων που υποχώρησαν. Τα 6μηναία αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η Qualco, η Premia Properties και η Performance Technologies. Η νέα άνοδος της τιμή του πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει τη λειτουργία σημαντικού πετρελαιαγωγού έπειτα από επιθέσεις με drones επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα.

Η διατήρηση της στήριξης των 2680 μονάδων διατηρεί τη βραχυπρόθεσμα ανοδική τάση στο Euronext Athens.

Επιχειρηματικά νέα

JP Morgan: Εισροές $2,8 δισ. στις ελληνικές μετοχές από το rebalancing, τα $710,7 εκ. από την Εθνική, τα $556 εκ. από την Πειραιώς, τα $553,6 εκ. από τη Eurobank και τα $374,2 εκ. από την Alpha Bank.

Allwyn: Τιμή στόχο €13 δίνει στη μετοχή η Eurobank Equities. Αντιμετώπισε αδύναμο 2ο τρίμηνο, κυρίως λόγω του PrizePicks.

Aegean: Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών το Α’ Εξάμηνο 2026 ανήλθε σε €816,6 εκ., +4%. Μετέφερε 7,8 εκατ. επιβάτες το Α’ Εξάμηνο του 2026, +3%. Tα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €145,3 εκ. -7%, ενώ τα αποτελέσματα π.φ. διαμορφώθηκαν σε ζημίες €5,7 εκατ. και τα αποτελέσματα μ.φ. σε ζημίες €3,3 εκ. Το αυξημένο κόστος καυσίμων ( διπλάσιο από την αρχή του έτους) και οι συν/κες διαφορές επιβάρυναν με €52 εκ. το λειτουργικό κόστος. Στα €956,1 εκ. τα ταμιακά διαθέσιμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις.

Κρι Κρι: Στην 20ή θέση των αναπτυσσόμενων εισηγμένων της Ευρώπης.

Metlen: Νέες αγορές 40.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή €47,81.Allwyn: Αγόρασε 689.184 ίδιες μετοχές με μέση τιμή €13,20. Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank αγόρασε 1 εκατ. μετοχές.

Αρχή Ανταγωνισμού (Competition Tribunal) της Νότιας Αφρικής: ενέκρινε τη συμφωνία για την απόκτηση από την Coca-Cola HBC του αποκλειστικού ελέγχου της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). H έγκριση δόθηκε με στόχο το δημόσιο συμφέροντος.

ΑΔΜΗΕ: στα 9 δισ. τις επενδύσεις την επόμενη δεκαετία. 110 έργα του νέου επενδυτικού πλάνου με προϋπολογισμό αυξημένο κατά 30%.

ΕΛΣΤΑΤ 2ο τρίμηνο: ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, αυξήθηκε κατά 4%.