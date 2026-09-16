Συντριβή ελικοπτέρου ειδησεογραφικού σταθμού στο Λος Άντζελες — τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ένα ειδησεογραφικό ελικόπτερο συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης σε εμπορική περιοχή προαστίου του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού KNBC συνετρίβη λίγο πριν από τις 7 το βράδυ στο Chatsworth, μια περιοχή περίπου 25 μίλια (40 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες, κοντά στο σημείο όπου αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και δημοσιογραφικά συνεργεία είχαν σπεύσει για να καλύψουν μια θανατηφόρα σύγκρουση λεωφορείου, ανέφερε ο σταθμός αργά το βράδυ της Τρίτης.

«Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ειδησεογραφικό ελικόπτερο και γνωρίζουμε ότι χάσαμε την επικοινωνία με τους ανθρώπους μας», δήλωσε στον αέρα η παρουσιάστρια του KNBC, Κολίν Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με το CNN, τρεις άνθρωποι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί στο σημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD), ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο. Η κατάστασή του παραμένει άγνωστη.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα και οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο.

{http://x.com/BNONews/status/2100045119739039821}

Ένας από τους τρεις νεκρούς ήταν «πεζός που βρισκόταν έξω, στον χώρο στάθμευσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους από το σημείο ο λοχαγός της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Μπράντεν Σίλβερμαν, προσθέτοντας ότι η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) συμμετείχε στην απομάκρυνση του ατόμου από την περιοχή της πυρκαγιάς.

Ο Σίλβερμαν δήλωσε ότι το ελικόπτερο είχε «καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά» και ότι οι αρχές θα έπρεπε να ψάξουν ανάμεσα στα συντρίμμια προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα θύματα και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του ελικοπτέρου.

«Είμαι απολύτως συντετριμμένη από την απώλεια ανθρώπινων ζωών στο Chatsworth απόψε», έγραψε αργά το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα X η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες και τους αγαπημένους των ανθρώπων που χάσαμε στην τραγική σύγκρουση του λεωφορείου και στη συντριβή του ελικοπτέρου».

Η συντριβή προκάλεσε πυρκαγιά, καθώς το ελικόπτερο έπεσε κοντά σε αρκετά οχήματα και δύο μεγάλους εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της LAFD. Βίντεο από το σημείο έδειξαν φλόγες και πυκνούς όγκους καπνού να υψώνονται από το σημείο της συντριβής.

Η πυρκαγιά έχει έκτοτε κατασβεστεί, ανέφερε η LAFD, προσθέτοντας ότι στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν 56 πυροσβέστες. Τέσσερα οχήματα και δύο εμπορευματοκιβώτια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) θα αναλάβουν τη διερεύνηση του δυστυχήματος, σύμφωνα με την LAFD. Το CNN επικοινώνησε με την FAA και το NTSB για σχόλιο.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, το ελικόπτερο ήταν ένα Eurocopter AS350 B2, κατασκευής του 2004 — ένα δημοφιλές μονοκινητήριο ελικόπτερο πολλαπλών χρήσεων.